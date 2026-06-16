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Flotprom

В Канаде заложили первый эсминец нового поколения

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На верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе заложили первый эсминец нового поколения класса "Ривер". Как уточняет Naval News, производство корабля, получившего наименование "Фрейзер", началось в апреле 2025 года.

Закладка киля – это многовековая традиция, знаменующая официальное начало строительства корабля и, как считается, приносящая ему и его экипажу удачу. Церемония включает в себя приваривание символической таблички к килю корабля. На закладной табличке головного эсминца нового поколения изображен исследователь Саймон Фрейзер, пересекающий ущелье, образованное рекой, которая позже была названа в его честь.

Закладка головного эсминца класса "Ривер", Канада

Canadian MoD


Поставка эсминца "Фрейзер" ожидается в начале 2030-х годов.

"Начало постройки первого эсминца класса "Ривер" – обнадеживающий шаг вперед в укреплении национальной безопасности и в оживлении отечественной судостроительной промышленности", – заявил министр обороны Канады Дэвид Дж. МакГинти.

Постройка эсминцев нового поколения – крупнейший и наиболее сложный проект по судостроению, предпринятый в Канаде со времен Второй мировой войны. Данная программа должна обеспечить значительные и долгосрочные инвестиции в канадскую экономику. Ее реализация поддержит сохранение 5250 рабочих мест вплоть до 2039 года.

В марте 2025 года компания Irving Shipbuilding получила контракт стоимостью 8 млрд долларов США, который предусматривает поставку первых трех эсминцев класса "Ривер" в ближайшие шесть лет. Всего же планируется построить 15 таких кораблей до 2040-х годов.

Эсминцы класса "Ривер" заменят в составе канадского флота четыре списанных эсминца класса "Ирокез" и 12 фрегатов класса "Галифакс".

За основу кораблей выбраны фрегаты класса "Тип-26", которые компания BAE Systems строит для британского флота. Первые три эсминца назовут в честь важнейших водных путей Канады – "Фрейзер", "Сен-Лоран" и "Маккензи".

Как сообщается, водоизмещение эсминцев типа "Ривер" составит 7800 тонн, длина корпуса – 151,4 метра, ширина – 20,75 метра. Корабли смогут развивать скорость 27 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль. Вооружение включает зенитный ракетный комплекс "Си Цептор" (Sea Ceptor), установку вертикального пуска Mk.41 для крылатых ракет "Томагавк", противолодочных ракет ASROC и противокорабельных ракет AGM-158C LRASM. Также в арсенале есть 127-мм артустановка, 20-мм и 30-мм арткомплексы.

Вертолетная площадка рассчитана на прием тяжелых транспортов типа CH-47 "Чинук".

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
CH-47 "Чинук"
JASSM
LRASM
Mark 41
Компании
BAE Systems
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