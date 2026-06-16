«Стал долгостроем»: от Airbus потребовали вернуть деньги за проект Eurodrone

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В условиях резкого повышения военных расходов в Европе разгорелась «драка» между французской и немецкой оборонкой. Её попутными жертвами уже стали проект создания совместными усилиями истребителя нового поколения FCAS, на очереди – «танк будущего» MGCS и, похоже, широко разрекламированная программа Eurodrone.

Ещё в 2013 году Airbus, Dassault Aviation и Leonardo предложили разработать европейский беспилотник категории MALE – «средневысотный большой продолжительности полета». Однако переговоры между потенциальными заказчиками и производителями оказались настолько сложными, что проект Eurodrone неоднократно висел на волоске.

Лишь в феврале 2022 года европейская закупочная организация OCCAR (от лица стран-заказчиков – Франции, Германии, Италии и Испании) заключила контракт стоимостью около €7,1 млрд на разработку и поставку 20 беспилотных комплексов (всего 60 ЛА и 40 наземных станций управления). Airbus выступил в качестве генерального подрядчика программы, а Dassault Aviation и Leonard стали основными субподрядчиками.

Различное видение роли создаваемого продукта постоянно приводило к недопониманию. Германия указывала на желание получить на выходе тяжёлый двухдвигательный БПЛА весом 10 тонн, с размахом крыла 26 м, длиной 17 м и высотой 5 м. Однако Минобороны Франции не нужен столь массивный дрон. Наряду с другими причинами, проект в итоге начал серьёзно буксовать. Начальник штаба ВВС генерал Жером Белланже в Сенате в ноябре 2025 года пояснял по этому поводу:

Это беспилотник вчерашнего дня, который завтра может оказаться устаревшим, поскольку разработка отстаёт от графика на 5 лет. Он стал долгостроем. Я сказал своим коллегам: давайте вместе поработаем над ТТХ для более компактного и дешёвого БПЛА, аналогичного тем, которые используют русские и украинцы.

Французская сторона официально не выходила из программы. Но на днях Reuters стало известно, что Dassault, отвечавшая за системы управления полётом и связи, потребовала от Airbus вернуть деньги, желая получить от лидера программы компенсации за упущенные выгоды от инвестиций. В немецком издании Hartpunkt, опираясь на заявления источников, сделали вывод:

Компания Dassault больше не участвует в проекте Eurodrone.