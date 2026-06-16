Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"И нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии", - добавил Патрушев.