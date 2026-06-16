ВМФ должен оказываться под носом у вероятного противника, заявил Патрушев

Патрушев: ВМФ РФ должен оказываться под носом у вероятного противника

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ не нужно ждать появления сил НАТО у морских границ России - необходимо самим действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность российского ВМФ, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и диверсии, подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете".

"Однако самое главное — это активная, напористая стратегия", - сказал он.

ВМФ РФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов, заявил Патрушев.

"Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ — они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, хороший пример — проводка российских торговых судов ВМФ РФ в Ла-Манше, буквально у берегов Англии.

"Ни один британский корабль, ни один самолет даже не шелохнулись, чтобы перехватить наш конвой", - отметил он.