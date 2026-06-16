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Военное обозрение

Танки переходят в разряд эрзац-САУ: ВСУ получат Leopard 1 с новой башней

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине по крайней мере с мая 2025 года на фронте проходили испытания глубоко модернизированной версии танка Leopard 1, получившей безэкипажную башню C3105 от бельгийской компании John Cockerill. По их итогам, как утверждается в западной прессе, неизвестный заказчик, по неподтверждённой информации, закупил для ВСУ 30 таких башен, первые 5 из которых будут переданы в июне 2027 года.

По словам производителя, главным преимуществом Leopard 1 с башней C3105 является возможность ведения эффективного огня с закрытых позиций. При этом отмечается, что такого функционала нет ни у одного другого западного танка. Это достигается за счёт подъёма пушки до 42° (что позволяет поражать цели на обратных склонах холмов), в то время как у других западных машин данный угол обычно ограничен 15–20°.

Источник изображения: topwar.ru

Башня включает нарезную 105-мм пушку Cockerill HP («высокого давления»), которая способна вести огонь стандартными снарядами НАТО и управляемыми ПТУР (например, Falarick 105 с лазерным наведением); автомат заряжания на 12–16 боеприпасов, расположенный в кормовой нише; цифровую СУО с панорамными прицелами, которые позволяют реализовать функцию «охотник-убийца» (hunter-killer). Дальность обнаружения целей днём составляет до 18 км, ночью или в тепловизор – до 15 км.

Корпус выполнен из сварного баллистического алюминия и способен выдержать обстрел 25-мм подкалиберными снарядами. Предусмотрена установка дополнительных композитных экранов.

Украинские военные, эксплуатирующие обычную версию Leopard 1A5, заявили, что ожидают модификации с новой башней, так как она увеличит дальность стрельбы с закрытых позиций до 18 км. Таким образом, установка C3105 окончательно переведёт танк Leopard 1 в разряд эрзац-САУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
NATO
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