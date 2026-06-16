Оборонный компас: «Флот-2026» прошел под знаком роботизации и защиты от дронов

Ажиотаж вызвали инновационные конструкционные материалы и системы с опытом применения в ходе СВО

Международный военно-морской салон «Флот-2026» в Кронштадте, завершивший работу 14 июня, подтвердил статус одной из главных мировых площадок для демонстрации достижений ОПК. В этом году форум собрал делегации более 20 государств, включая представителей Латинской Америки, Африки и Азии. Главный фокус экспозиции сместился в сторону роботизации, беспилотных систем и интеллектуальной защиты от них. Итоги салона — в материале «Известий».

Интерес к «Флоту-2026»

Представители более 20 стран приехали на международный военно-морской салон «Флот-2026», который прошел с 10 по 14 июня в Кронштадте. Среди них — делегации из Египта, Вьетнама, Мьянмы, Мексики. Оценили современные морские технологии и представители сухопутных стран, например, Сербии и Эфиопии.

Деловая программа объединила десятки конференций, презентаций и круглых столов. Главной темой многих встреч стало развития морских беспилотников. В частности, эксперты из стран БРИКС обсудили совместное проектирование интеллектуальных катеров и автономных роботов, необходимых как военно-морским силам, так и гражданскому торговому флоту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Живой интерес к экспозиции подтвердили представители российских компаний — участниц салона. По их словам, зарубежные специалисты подолгу задерживались у стендов и детально изучали представленные экспонаты.

— Иностранные коллеги проявляют огромную активность, спрашивают о технических характеристиках наших новинок. Мы знакомили их с возможностями оборудования и наметили точки соприкосновения. По некоторым направлениям уже удалось достичь предварительных договоренностей о сотрудничестве, — отметил в разговоре с «Известиями» представитель одной из компаний.

Охота на дроны

Наибольшее внимание зарубежных партнеров привлекли образцы, модернизированные с учетом опыта специальной военной операции: например, системы противодействия воздушным и морским дронам.

Так, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) представила целую линейку систем для надежной защиты прибрежной инфраструктуры. В их числе — комплекс разведки надводной и воздушной обстановки «Монолит-Б» и активная радиолокационная станция «Позитив-МЭ1».

Внимание экспертов привлек и подвижный комплекс «Бастион», оснащенный сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Яхонт». Опыт реального применения этого оружия в зоне специальной военной операции доказал его универсальность. По сведениям Минобороны России, береговые дивизионы успешно наносили высокоточные удары по наземным целям: военным аэродромам, станциям радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и крупным складам с вооружением ВСУ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Помимо этого, в экспозицию вошли тактический комплекс «Рубеж-МЭ» и мобильная система «Бал-Э». Оба образца вооружены новейшими противокорабельными ракетами Х-35УЭ, способными эффективно уничтожать любые морские цели на дальних подступах.

Холдинг «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех») показал макет комплекса противодействия БПЛА, способного наводить дроны-перехватчики на цель в автоматическом режиме. Специальная камера на берегу сама находит дрон противника в небе, оператор нажимает на кнопку, с базы взлетает беспилотник-перехватчик и поражает цель.

«Рособоронэкспорт» представил безэкипажные катера «Бриз», «БЭК-6» и «Безэкипажную водную систему». Они получили малозаметный композитный корпус, навигационные комплексы последнего поколения и интеллектуальную систему управления с элементами ИИ, позволяющую нести многовариантную полезную нагрузку.

Неатомная подводная лодка «Амур-1650» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) показала неатомную подводную лодку «Амур-1650» с вертикальными пусковыми установками и воздухонезависимой энергетической установкой от конструкторского бюро ОСК «Рубин». Корабль обладает одним из самых внушительных арсеналов в своем классе на мировом рынке — до 28 единиц оружия. Его можно оснащать как ракетными комплексами Club-S, так и российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами BrahMos.

От реакторов до сверхглубин

Особый ажиотаж среди специалистов вызвали российские инновации в сфере конструкционных материалов. Фундаментальные решения для оборонного и гражданского секторов представил Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей».

Среди главных экспонатов — материалы для подшипников, способных работать полностью без смазки. Если поставить такие детали на военный корабль, он будет плыть практически бесшумно. Такие технологии уже используются на Саяно-Шушенской ГЭС. Для формирования легких и сверхпрочных корпусов надводных кораблей институт предлагает уникальный конструкционный стеклопластик, устойчивый к коррозии.

Большие перспективы открывает и производство блоков плавучести из сферопластика. На основе особого связующего и микросфер ученые создают детали сложнейшей геометрии для обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Еще одна гордость разработчиков — инновационный мастичный теплоизоляционный материал, пришедший на смену устаревшему асбесту. Новинка наносится значительно проще, превосходит предшественников по теплоизоляционным параметрам и уже поставляется на строящиеся боевые корабли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Кроме того, теперь для создания деталей используется 3D-принтер. На стенде был представлен экспериментальный сегмент выгородки реактора, выращенный методом 3D-печати совместно со структурами «Росатома» и Кораблестроительным университетом на предприятии «Элист».

— Раньше для подобных систем требовалось сложное и экстремально дорогое глубинное сверление двухметровых монолитных металлических заготовок, — пояснил «Известиям» представитель НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей». — Технология SLM-печати позволяет выращивать деталь с системой готовых внутренних трубок с нуля. Это экономически гораздо эффективнее, проще в производстве и позволяет легче контролировать качество. Метод уже применяется в рамках исполнения госконтрактов.

Отдельное внимание в экспозиции «Прометея» уделили титановым сплавам. Специалисты продемонстрировали толстостенные титановые образцы для глубоководной техники, способные выдерживать колоссальное давление на глубинах до 11 тыс. м. Долгое время титан массово не применялся из-за сложности обработки, но российские инженеры полностью решили эту проблему. В связке со сверхглубоководными технологиями идут и особо тонкостенные титановые бесшовные трубки для теплообменников реакторов. Отсутствие шва решает давнюю проблему быстрой коррозии в зонах выпаривания воды.

Новинки из России и стран-соседей

Свои разработки, помимо российских компаний, продемонстрировали также Китай, Индия и Белоруссия. Раннее «Известия» писали, что белорусские специалисты привезли на выставку боевой модуль «Гудок». Это универсальный робот-пулемет, сконструированный по модульному принципу: его можно поставить на любую платформу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— «Гудок» эффективно борется со всем спектром угроз: от живой силы и бронетехники противника до низколетящих вертолетов и беспилотных аппаратов, — рассказал «Известиям» представитель компании-разработчика.

Впервые в Кронштадт приехали разработчики китайской компании GPR power, которая специализируется на создании мощных аккумуляторов для беспилотной авиации. Ее представитель Скарлетт Сью рассказала «Известиям», что за время работы салона они провели переговоры с несколькими российскими предприятиями и изучили запросы рынка. Сам Кронштадт и уровень проведения выставки произвели на нее отличное впечатление.

Юлия Леонова