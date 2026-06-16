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ЦАМТО

Состоялась церемония крещения 7-го танкера-заправщика класса "Джон Льюис" для ВМС США

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Третий танкер-заправщик типа «Джон Льюис», «Эрл Уоррен» (T-AO-207), на снимке во время строительства компанией General Dynamics NASSCO. На фотографии видно, что в современных танкерах-заправщиках все чаще используются сдвоенные шпангоуты с двумя валами и
Третий танкер-заправщик типа «Джон Льюис», «Эрл Уоррен» (T-AO-207), на снимке во время строительства компанией General Dynamics NASSCO. На фотографии видно, что в современных танкерах-заправщиках все чаще используются сдвоенные шпангоуты с двумя валами и сдвоенными рулями.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 15 июня. На верфи General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company (General Dynamics NASSCO) состоялась церемония крещения и спуска на воду танкера-заправщика следующего поколения (T-AO 211) "Тургуд Маршалл" класса "Джон Льюис".

(T-AO 211) "Тургуд Маршалл" является седьмым судном класса "Джон Льюис", построенным для командования ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года General Dynamics NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт на строительство головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис", включавший опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость строительства головного корабля составила 640,2 млн. долл. В 2022 году в контракт было внесено изменение, предусматривающее постройку еще трех судов (T-AO 211-213), а 13 сентября 2024 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на постройку T-AO 214 "Долорес Хуерта" с опционами на поставку еще семи судов (T-AO 214-221). В ноябре 2025 года были реализованы опционы стоимостью 1,7 млрд. долл. на строительство T-AO 215 "Джошуа Л.Голберг" и T-AO 216 "Томас Д.Пархам мл.".

(T-AO 205) "Джон Льюис" был передан ВМС США 29 июля 2022 года. Передача второго корабля серии, (T-AO 206) "Харви Милк", была произведена в июле 2023 года, третьего, (T-AO 207) "Эрл Уоррен", – в мае 2024 года, четвертого, (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди", – в декабре 2024 года, пятого, (T-AO 209) "Люси Стоун", – в декабре 2025 года.

Ходовые испытания (T-AO 210) "Соджорнер Трут" недавно завершились. Он должен быть принят на вооружение в ближайшее время.

В стадии строительства также находятся корабли (T-AO 212) "Рут Бейдер Гинзбург", (T-AO 213) "Гарриет Табмен" и (T-AO 214) "Долорес Хуэрта".

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж.Кайзер".

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. Суда длиной 227,4 м, шириной 32,2 м и водоизмещением 49850 т имеют двойной корпус для защиты от разлива нефти, могут развивать скорость до 20 узлов, транспортировать до 157 тыс. баррелей нефтепродуктов, а также значительные объемы сухих грузов и авиационного вооружения.

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Страны
США
Компании
General Dynamics
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