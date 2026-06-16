Ростех рассматривает создание новых передовых инженерных школ.

В настоящее время предприятия Корпорации работают в партнерстве с 22 ПИШ

Как развивается федеральный проект «Передовые инженерные школы», стартовавший в 2022 году? Что необходимо изменить, чтобы он стал более эффективным? Каким будет следующий этап программы? Эти и другие вопросы обсуждали представители Минобрнауки России, ведущих вузов страны и компаний — индустриальных партнеров в ходе панельной дискуссии «Трансформация проекта „Передовые инженерные школы“: новые вызовы и стратегические ориентиры» на полях ПМЭФ 2026. Модератором встречи выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

В работе дискуссии приняла участие директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова. Она рассказала о роли передовых инженерных школ в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей и обозначила дальнейшие планы Корпорации по развитию проекта.

Сегодня Ростех является одним из крупнейших индустриальных партнеров программы. В партнерстве с предприятиями Корпорации работают 22 передовые инженерные школы из 50 действующих в стране.

«У нас амбициозные задачи и сжатые сроки. Поэтому мы параллельно развиваем действующие ПИШ и готовимся к новым. Мы смотрим как на нишевые направления, стратегически значимые для Ростеха, так и на более широкие, охватываемые нашими региональными вузами-партнерами и предприятиями», — отметила Юлия Цветкова.

По ее словам, ключевой задачей следующего этапа развития проекта становится не столько количественный рост, сколько наполнение школ реальным содержанием. Именно здесь формируются новые компетенции, которые затем внедряются в образовательные программы и производственные процессы предприятий.

«22 ПИШ — это большая ответственность и вызов. Каждая передовая инженерная школа должна стать точкой роста, которая обеспечивает синтез технологий, науки и образования, создает единый RnD-контур. Это годы ежедневной системной работы. Именно в ПИШ в рамках решения фронтирных задач и освоения новых технологий должны рождаться новые знания и опыт. Фактически, ПИШ готовят специалистов, которых еще нет ни в Ростехе, ни в стране», — подчеркнула Юлия Цветкова.

Ростех рассматривает возможность создания новых ПИШ по ряду перспективных направлений. В частности, прорабатываются проекты школ, работающих в сфере оборонных технологий, роботизированных технологий, а также в области биоинженерии и биоинформатики. В качестве потенциальных партнеров рассматриваются ведущие российские университеты, в том числе ТулГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, ЮРГПУ НПИ, БГТУ Военмех, ИжГТУ, МГУ, МИСИС, 2-й медицинский университет (РНИМУ им. Н.И. Пирогова).

Особое внимание в выступлении было уделено интеграции результатов работы по целевой подготовке кадров в ПИШ. Ежегодно Ростех принимает на обучение около 4 тысяч студентов по целевым программам.

По словам Юлии Цветковой, сегодня, в том числе благодаря активным усилиям со стороны Ростеха, вузов и Минобрнауки, целевое обучение перестает восприниматься как способ «обойти общий конкурс» и становится премиальной программой подготовки инженеров. В рамках образовательно-профессиональных треков Ростеха студенты получают возможность трудоустроиться уже с первого курса, работать на предприятиях под руководством наставников и участвовать в реальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. В результате выпускники получают преимущество в адаптации и скорости включения в реальные производственные процессы.

Зарекомендовавшие себя модули, отвечающие за формирование необходимых работодателям компетенций, считают в Ростехе, необходимо включать в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), а на высвободившиеся средства предприятий продолжать «упаковывать» новые компетенции и знания в образовательные программы.

Опыт, полученный Ростехом в рамках подготовки системных инженеров на треках «Крылья Ростеха», «Код Ростеха», «Ростех.Биотехмед», «Ростех.Арсенал», «Ростех.Качество», органично вписывается в систему подготовки ПИШ.

Одним из примеров является сотрудничество холдинга «Объединенная приборостроительная корпорация» с РТУ МИРЭА. В рамках трека «Код Ростеха» студенты привлекаются к выполнению НИОКР уже на этапе бакалавриата, обучаются в малочисленных группах и работают над проектами под руководством наставников. Площадками для такой подготовки выступают технопарки «Исток — РТУ МИРЭА» и «Альтаир». Важно отметить, что набор студентов в ПИШ по направлению СВЧ-электроники в МИРЭА идет из числа студентов трека «Код Ростеха».

Еще один успешный пример — передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг», реализуемая совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Студенты магистерской программы «Передовые цифровые технологии в двигателестроении» трудоустраиваются уже с первого семестра и осваивают современные инструменты проектирования, включая платформу CML-Bench и технологии цифрового двойника при проектировании газотурбинных двигателей. Это позволяет им решать фронтирные задачи в рамках НИОКР и тем самым формировать новый опыт и новые знания, которые внедряются в программу обучения.

Заслуживает внимания и опыт подготовки студентов в рамках ПИШ «Инженерия киберплатформ» в ЮФУ, частью которого стал образовательно-профессиональный трек «Код Ростеха». Выпускники программы могут поступить в производственную аспирантуру и защитить научную работу в интересах предприятия Корпорации под руководством двух наставников — академического и со стороны работодателя.

«Для Корпорации принципиально важно, чтобы новые знания и компетенции, создаваемые в передовых инженерных школах, оперативно включались в образовательные программы вузов. Тогда мы сможем уйти от вечной и непростой дискуссии: элитное vs. массовое образование. Такая логика, а также синхронизация программ подготовки, научно-исследовательских задач, механизмов взаимодействия с промышленностью должны быть зашиты в стратегии развития инженерных вузов», — прокомментировала Юлия Цветкова.

Сегодня в партнерстве с предприятиями Ростеха работают передовые инженерные школы по направлениям авиационной инженерии, цифрового инжиниринга, СВЧ-электроники, инженерии киберплатформ, квантовых технологий, машиностроения и ряду других перспективных областей. С 2022 года в рамках ПИШ реализовано более 140 образовательных программ, обучение по которым прошли свыше 3 тысяч студентов. Более 1800 инженеров и свыше 370 преподавателей повысили квалификацию, а под эгидой Корпорации созданы 65 лабораторий, опытных производств и виртуальных фабрик.