«Эвакуатор по цене танка»: бундесвер закупает БРЭМ взамен переданных ВСУ

Бундесвер на днях должен подписать с концерном Rheinmetall контракт на закупку 23 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 3 Büffel в новейшей модификации A2 для замены переданной ВСУ после 2022 года техники, а именно 21 экземпляра BPz2 и двух единиц BPz3.

Как указывается в издании Hartpunkt, отгрузка приобретаемых БРЭМ должна состояться в период с марта 2028 года по июнь 2029 года. Вариант A2 будет использовать корпус танка Leopard 2 и получит стрелу крана большей грузоподъёмности.

Стоимость поставки составит около €360 млн, то есть менее чем €15 млн за единицу, хотя в 2025 году фигурировала цифра в €20 млн. Тогда компания FFG опубликовала открытое письмо в бундестаг, указывая, что предлагает гораздо более дешевую БРЭМ Wisent 2 за €11 млн, которая «значительно лучше конкурирующего продукта» – машины Büffel от Rheinmetall:

Остаётся только гадать, поднимет ли кто-нибудь этот вопрос в парламенте.

BPz3 Büffel:

BPz3 Büffel. Источник: topwar.ru

Даже учитывая падение стоимости BPz3 Büffel A2 до €15 млн, у западной прессы остаются вопросы:

Цена всё ещё довольно высока для того, что по сути является бронированным гусеничным эвакуатором, а обходится как танк.

Так, Венгрия закупила 44 Leopard 2A7+ в рамках контракта на общую сумму $565 млн, то есть средняя расчетная цена одного танка составила порядка $13 млн.