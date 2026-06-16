Республика Корея намерена приобрести в США УР AIM-120 AMRAAM

ЦАМТО, 15 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM.

Полная стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 292 млн. долл.

Власти Республики Корея обратились к администрации США с запросом о возможности приобретения до 70 УР средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM и 2 секций наведения AIM-120C-8 AMRAAM.

Запрос также включает контейнеры для AMRAAM; секции управления и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности, поддержку ремонта и возвращения; поддержку систем вооружения; секретные и несекретные руководства, секретное и несекретное программное обеспечение; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит обороноспособность союзника в Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет расширит возможности ВС Республики Корея по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет расширения возможностей самообороны, сдерживания агрессии в регионе и обеспечения оперативной совместимости с Вооруженными силами США. При этом ВС Республики Корея не испытают затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания RTX.

Как сообщал ЦАМТО, 5 июня Госдепартамент США одобрил запрос Республики Корея на поставку 766 хвостовых комплектов наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM) общей стоимостью 106 млн. долл. Данные закупки указывают на стремление командования ВС Республики Корея нарастить запасы авиационных боеприпасов в качестве элемента сдерживания КНДР.