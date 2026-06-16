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На Украине рассказали о модернизации российских «Искандеров-М»

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Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости.

На Украине рассказали о серии модернизаций российских «Искандеров-М»

На Украине рассказали о серии модернизаций российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом со ссылкой на соответствующий анализ пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«Бортовые системы ракет адаптированы для работы в режиме активного сканирования и обнаружения слепых зон видимости радаров системы противовоздушной обороны. Программное обеспечение регулярно обновляется», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что ракеты ОТРК получили обновленный модуль 9B899, отстреливающий ложные цели на финальном участке полета, и более быстрый процессор для обработки изображений с оптической головки самонаведения. При этом доля собственно российской электроники в ракете, как пишет Telegram-канал, достигла 90 процентов.

Ранее «Осведомитель» заметил, что Вооруженные силы России начали применять модификацию крылатой ракеты «Калибр» с новой боевой частью.

В мае Military Watch Magazine заявил, что ОТРК «Искандер-К» может наносить ядерные удары по всей Европе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Калибр КР
Ядерный щит
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