Греция приступает к закупке военно-транспортных самолетов C-390 Millenium

ЦАМТО, 15 июня. Комитет по вооружениям парламента Греции 11 июня одобрил закупку для Военно-воздушных сил страны трех военно-транспортных самолетов (ВТС) C-390 Millenium бразильской компании Embraer Defense and Security.

Как сообщает агентство Reuters, сделка осуществляется в рамках более широкого пакета оборонных закупок общей стоимостью от 1 до 1,2 млрд. евро. Стоимость контракта непосредственно на C-390, с учетом первоначальной логистической поддержки и обслуживания, оценивается в диапазоне от 550 до 598 млн. евро. Решение о финансировании еще подлежит утверждению Советом национальной безопасности и внешней политики Греции (KYSEA), однако его принятие ожидается в плановом порядке.

Закупка структурирована как межправительственная сделка с Португалией – действующим оператором KC-390 и партнером программы. Португалия, являясь крупнейшим международным партнером по программе C-390, обладает рядом опционов на приобретение дополнительных машин для последующей передачи другим странам-членам НАТО. В соответствии с соглашением от 2025 года, Португалия зарезервировала десять таких опционов, которые могут использоваться государствами-членами НАТО или Евросоюза по схеме "правительство-правительство". Греческая сделка предполагает поставку первоначальной партии из трех самолетов с опционом еще на три единицы во второй фазе закупки.

Ранее, 25 января 2026 года, представители Embraer Defense & Security провели официальную презентацию C-390 для Министерства обороны Греции.

Параллельно с переговорным процессом 22 мая 2026 года в Афинах был подписан меморандум о взаимопонимании между Embraer и греческой государственной авиационно-промышленной компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI). Меморандум подписали вице-президент Embraer Defense & Security по контрактам Фабио Капарика и исполнительный председатель HAI Александрос Диакопулос. Документ предусматривает создание на территории Греции инфраструктуры по техническому обслуживанию и ремонту для перспективного парка C-390, включая передачу технологий и специализированных компетенций в области обслуживания планера и авионики.

Основным мотивом для приобретения C-390 является критическое состояние имеющегося парка транспортных самолетов ВВС Греции. Из 20 самолетов ВТА C-130H Hercules, поставленных, начиная с 1975 года, в 2025-2026 годах в полетопригодном состоянии одновременно находились лишь 4-7 ед. Средний возраст эксплуатируемых C-130H к настоящему времени превысил 45-50 лет. Наряду с C-130H, в составе транспортной авиации греческих ВВС насчитывается около восьми самолетов C-27J Spartan.

Для Греции принципиально значима возможность приобретения именно KC-390 с функцией воздушной дозаправки. ВВС страны в настоящее время не располагают возможностями заправки в воздухе. Система "шланг-конус" обеспечивает совместимость с самолетами французского производства Rafale, состоящими на вооружении ВВС Греции в количестве 24 ед., а также потенциально с F-16 и перспективными F-35A. Это принципиально расширяет боевой радиус и время барражирования авиации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Поставки самолетов KC-390 для ВВС Греции ожидаются в период с 2028 по 2030 гг. Для завершения закупочной процедуры и подписания контракта, по оценкам, потребуется около года после парламентского одобрения.

Параллельный пакет оборонных закупок в рамках той же парламентской процедуры включает: одну систему БЛА Heron (Израиль), 10 БЛА V-BAT (США), 10 малогабаритных подводных аппаратов VICTA для Сил специальных операций (Великобритания), а также модернизацию четырех фрегатов типа MEKO-200. Реализация программы осуществляется в рамках долгосрочного плана модернизации Вооруженных сил Греции общей стоимостью около 28 млрд. евро до 2036 года.