Рособоронэкспорт покажет беспилотники и экипировку на выставке в Белоруссии

В составе единой российской экспозиции в мероприятии также примут участие входящие в госкорпорацию "Ростех" холдинги

Рособоронэкспорт продемонстрирует разработки в сфере беспилотников, экипировки спецподразделений и систем кибербезопасности на выставке в Белоруссии, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В экспозиции Рособоронэкспорта будут представлены российские разработки в области обеспечения безопасности государства и общества. Основные акценты сделаны на достижениях оборонно-промышленного комплекса страны в области беспилотных технологий, средств оснащения и экипировки сотрудников спецподразделений, а также систем кибербезопасности", - сказано в сообщении.

Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Управление делами президента Республики Беларусь и Республиканское унитарное предприятие "Национальный выставочный центр "БелЭкспо".

"Рособоронэкспорт отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции. В рамках выставки мы обсудим новые проекты, нацеленные на укрепление безопасности наших стран, а также продемонстрируем партнерам новейшие российские разработки, основанные на опыте противодействия организованной преступности, терроризму и другим актуальным вызовам", - сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В составе единой российской экспозиции в выставке также примут участие входящие в госкорпорацию "Ростех" холдинги, в том числе "Росэл", концерн "Калашников" и другие.

На своем стенде Рособоронэкспорт презентует барражирующие боеприпасы и разведывательные БПЛА. Среди них - комплекс "Ланцет-Э" от ZALA, состоящий из разведывательного беспилотника и двух барражирующих боеприпасов, разведывательный БПЛА "СКАТ 350М", барражирующий боеприпас "КУБ-2Э" и переносная разведывательно-ударная система контейнерного размещения "РУС-ПЭ" производства концерна "Калашников", разведывательный БПЛА "С350М-Э" от Ростеха.

В зоне стрелкового оружия будут представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный автомат АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, 9-мм пистолеты Лебедева, карабины на платформе AR и специальные оптико-электронные приборы. Кроме того, посетителям стенда будет презентован новейший снайперский комплекс Specter.