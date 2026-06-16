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ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь принял участие в МВМС "ФЛОТ-2026" в Кронштадте

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Продукция ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей"
Продукция ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 15 июня. В Кронштадте с 10 по 14 июня прошел XIII Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2026". Одним из традиционных участников этого авторитетного салона стало витебское ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" (Республика Беларусь).

В рамках насыщенной деловой программы была проведена серия двусторонних встреч и переговоров. Специалисты предприятия провели детальную оценку уже достигнутых результатов совместной работы, обсудили долгосрочные перспективы кооперации и рассмотрели механизмы оперативного увеличения объемов реализации высокотехнологичной продукции в ближайшей перспективе.

Особое внимание к экспозиции белорусского разработчика проявили иностранные участники выставки. Представители зарубежных делегаций высоко оценили технический уровень представленных решений и отдельно подчеркнули значимость комплексного подхода, который ОАО "КБ "Дисплей" применяет при создании современных роботизированных комплексов для кораблей Военно-морского флота.

В этом году масштабный салон собрал более 210 ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса из Республики Беларусь, Российской Федерации, Китая и Индии. География посетителей и потенциальных партнеров впечатляет – в Кронштадт съехались представители оборонных ведомств и бизнеса из 27 дружественных государств, включая Алжир, Вьетнам, Египет, Казахстан, Катар, ОАЭ, Пакистан, Марокко и Азербайджан.

Участие в МВМС "ФЛОТ-2026" позволило Госкомвоенпрому не только подтвердить статус надежного партнера на международном рынке вооружений, но и открыть новые горизонты для экспорта белорусских технологий в сфере морской робототехники.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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