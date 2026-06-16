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ЦАМТО

ОСК представила экспортный рейдовый тральщик проекта 10750Э

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РТЩ проекта 10750Э
РТЩ проекта 10750Э.
Источник изображения: http://forums.airbase.ru

ЦАМТО, 15 июня. Рейдовый тральщик проекта 10750Э в экспортном варианте был представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации на МВМС "ФЛОТ-2026".

Рейдовый тральщик предназначен для поиска и уничтожения якорных и донных мин с помощью механического, электромагнитного или акустического тралов, а также противоминных действий впереди корабля в прибрежных водах и гаванях, в районе акваторий портов, баз, выходов из них, прибрежной шельфовой зоне и на мелководных фарватерах между островами.

Экспортный вариант рейдового тральщика проекта 10750Э разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" специально для иностранных заказчиков на основе хорошо зарекомендовавшего себя в составе ВМФ России рейдового тральщика проекта 10750.

Помимо традиционного трального вооружения на корабле разместили современную противоминную систему для поиска и уничтожения мин впереди по курсу корабля на безопасном удалении от него. В состав этой системы включили автономные противоминные подводные аппараты, предусмотрели возможность постановки минных заграждений.

Обновления коснулись также энергетической установки, дизель-генераторов, гидроакустической станции миноискания и другого оборудования.

Корпус и надстройка корабля сделаны из стеклопластика и многослойного композиционного материала. Это позволило снизить уровень физических полей, что особенно важно в ходе минно-тральных операций.

В процессе разработки экспортного варианта проекта рейдового тральщика конструкторский блок ОСК выполнил полную перекомпоновку служебных и жилых помещений, архитектурный облик корабля приведен в соответствие с самыми современными требованиями кораблестроения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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