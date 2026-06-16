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ЦАМТО

Замглавы "Алмаз-Антея" рассказал об интересе инозаказчиков к турели "Комар"

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Турельная установка "Комар"
Турельная установка "Комар".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

ЦАМТО, 15 июня. Партнеры из дружественных России стран проявляют интерес к турельной установке "Комар" от концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Об этом в беседе с ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС) "ФЛОТ-2026" рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн.

"Есть интерес со стороны партнеров из дружественных стран. Это достаточно эффективное и востребованное вооружение для маломерных судов", – сказал он, отвечая на вопрос о спросе у иностранных заказчиков на турельную установку "Комар".

"Комар" – средство борьбы со средствами воздушного нападения и безэкипажными катерами. Данная установка сочетает ракеты 9М342 типа "Игла-С" и ракеты 9М120-1 типа "Атака", а также систему гиростабилизации, позволяющую адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и наведение ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах, сообщает ТАСС.

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