Замглавы "Алмаз-Антея" рассказал об интересе инозаказчиков к турели "Комар"

ЦАМТО, 15 июня. Партнеры из дружественных России стран проявляют интерес к турельной установке "Комар" от концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Об этом в беседе с ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС) "ФЛОТ-2026" рассказал заместитель генерального директора концерна Вячеслав Дзиркалн.

"Есть интерес со стороны партнеров из дружественных стран. Это достаточно эффективное и востребованное вооружение для маломерных судов", – сказал он, отвечая на вопрос о спросе у иностранных заказчиков на турельную установку "Комар".

"Комар" – средство борьбы со средствами воздушного нападения и безэкипажными катерами. Данная установка сочетает ракеты 9М342 типа "Игла-С" и ракеты 9М120-1 типа "Атака", а также систему гиростабилизации, позволяющую адаптировать применение ракет в морских условиях. Сопровождение цели и наведение ракет могут осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах, сообщает ТАСС.