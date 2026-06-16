ОСК представила уникальный десантный катер на воздушной подушке в рамках МВМС "ФЛОТ-2026"

ЦАМТО, 15 июня. Уникальный вездеходный корабль-амфибия – десантный катер на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э" в экспортном варианте – был представлен на стенде АО "ОСК" в рамках МВМС "ФЛОТ-2026".

Десантный катер на воздушной подушке (ДКВП) "Мурена-Э" предназначен для приема боевой техники и личного состава передовых отрядов морского десанта с оборудованного и необорудованного берега, либо с больших десантных кораблей и морских транспортов для их последующей быстрой переброски и высадки на необорудованном побережье. При этом катер способен оказывать морским десантам массированную огневую поддержку за счет своего артиллерийского вооружения. Кроме этого, "Мурену-Э" можно использовать для приема и перевозки мин и постановки минных заграждений.

Исключительная особенность корабля-амфибии для заказчика – катер "Мурена-Э" способен со скоростью до 55 узлов перемещаться как по воде, болоту, так и над твердой поверхностью, например, по льду, и выходить с грузом на необорудованный берег с большим уклоном в труднодоступных районах и даже преодолевать препятствия типа "вертикальная стенка".

Строительство ДКВП "Мурена-Э" проекта 12061Э конструкторского бюро ОСК "Алмаз" в модификации, предназначенной на экспорт, осуществлялось с 2003 года. В период с 2005 по 2006 гг. три десантных катера на воздушной подушке проекта 12061Э переданы Республике Корея.

"Проект экспортного варианта катера на воздушной подушке "Мурена-Э" базируется на зарекомендовавших себя отечественных кораблях проекта 12061, которые охраняют морские рубежи России на Дальнем Востоке. Высокая востребованность десантных катеров-амфибий иностранными заказчиком говорит о боевом и научно-техническом потенциале этого типа кораблей", – отметили в конструкторском блоке ОСК.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".