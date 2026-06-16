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ЦАМТО

В Великобритании открылся крупнейший в Европе полигон по испытанию БЛА

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Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

ЦАМТО, 15 июня. Крупнейший в Европе полигон по испытанию БЛА открылся в Суиндоне на юго-западе Англии, сообщило Минобороны Великобритании.

"Министр обороны Дэн Джарвис 12 июня открыл крупнейший в Европе центр испытаний беспилотников в Суиндоне", – цитирует "РИА Новости" заявление военного ведомства.

Центр получил название Uncrewed Systems Centre (Центр беспилотных систем) и находится на территории предприятия DroneTEX. Площадь полигона для испытаний составляет более 50 тыс. кв. м.

Центр станет ключевым британским хабом по разработке и испытанию новейших технологий БЛА и будет сотрудничать с частным бизнесом.

"Новое предприятие DroneTEX, расположенное в Центре беспилотных систем, является крупнейшим в Европе центром испытаний и разработки беспилотных летательных аппаратов", – заявил на открытии полигона новый министр обороны Дэн Джарвис.

Как отмечает агентство, это первое публичное выступление Джарвиса после назначения главой Минобороны в минувший четверг. Ранее с этого поста ушел Джон Хили, заявив, что власти предоставляют недостаточно финансирования на оборону.

Ранее власти Британии объявили о начале строительства нового завода по производству БЛА в Суиндоне. Согласно заявлению властей, новый завод должен обеспечивать полный цикл производства беспилотников – от изготовления прототипов до сборки. Издание Politico сообщало, что центр должен был открыться в феврале этого года, однако запуск был отложен из-за проблем с финансированием. При этом Минобороны в своем заявлении от 12 июня не уточнило, является ли открытый полигон частью проекта завода.

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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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