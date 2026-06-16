ОСК представила катер специального назначения "Грачонок"

ЦАМТО, 15 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2026" катер специального назначения проекта 21980Э "Грачонок", разработанный конструкторским бюро ОСК "Вымпел".

"Грачонок" обладает высокой оперативной гибкостью. Катер предназначен для охраны акваторий от проникновения подводных диверсантов, боевых пловцов и безэкипажных надводных средств. Он способен сопровождать соединения на открытых якорных стоянках, обеспечивать доставку и жизнедеятельность групп водолазов, а также проводить поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, как на дне, так и в толще воды. Универсальность проекта позволяет применять его и для гражданских задач: обследования подводной части плавучих буровых установок, морских нефтехранилищ, плотин и дамб с использованием специального оборудования, работающего на глубинах до 250 м.

Бортовое оснащение "Грачонка" включает полноценный водолазный комплекс. Поисковые возможности расширяют комплекс "Кальмар" с многолучевым гидролокатором бокового обзора, навигационная гидроакустическая система для точного позиционирования, телеуправляемый необитаемый аппарат "Марлин-350" и гидроакустическая станция МГ-757 для обнаружения подводных объектов.

Боевая устойчивость катера обеспечивается сбалансированным вооружением, эффективным как в мирное, так и в военное время.

Движение обеспечивает двухвальная дизель-редукторная энергетическая установка с двумя главными двигателями мощностью по 1790 кВт каждый. При нормальном водоизмещении 138,69 т, длине 31 м и ширине 7,4 м катер развивает скорость до 23 узлов, обладает дальностью хода 200 миль при экономической скорости 16 узлов и автономностью 5 суток. Благодаря передовым инженерным решениям ОСК, "Грачонок" становится универсальным и надежным инструментом для комплексного обеспечения безопасности морских рубежей в условиях современных вызовов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".