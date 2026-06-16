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ЦАМТО

Международную выставку по гидроавиации "Гидроавиасалон" перенесли на 2027 год

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Международная выставка «Гидроавиасалон»
Международная выставка «Гидроавиасалон».
Источник изображения: © РИА Новости / Георгий Зимарев

ЦАМТО, 15 июня. Международная выставка по гидроавиации "Гидроавиасалон" перенесена на 2027 год, следует из распоряжения правительства РФ, размещенного 11 июня на сайте официального опубликования правовых актов.

"В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2026 году... "Гидроавиасалон-2026"... исключить", – говорится в документе.

При этом перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2027 году, дополнен выставкой "Гидроавиасалон-2027".

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Россия
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