Закупленные Индией в России фрегаты проекта 11356 перевооружили на ракеты BrahMos

ЦАМТО, 15 июня. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos, сообщил "РИА Новости" содиректор СП BrahMos Александр Максичев на военно-морском салоне "ФЛОТ-2026".
"Продолжается вооружение кораблей ВМС Индии ракетами BrahMos. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные в России, также уже вооружены этими ракетами", – сказал А.Максичев.
Он добавил, что и вторая двойка кораблей этого проекта, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
Как напоминает агентство, контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан Индии в 2024 году, второй – Tamal (бывший "Адмирал Истомин") – в 2025 году. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput) спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) – в марте 2025 года.