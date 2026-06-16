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ЦАМТО

Закупленные Индией в России фрегаты проекта 11356 перевооружили на ракеты BrahMos

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Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Tavasya российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259. Гоа, 22.03.
Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) второго строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Tavasya российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1259. Гоа, 22.03.2025.
Источник изображения: правительство Индии

ЦАМТО, 15 июня. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos, сообщил "РИА Новости" содиректор СП BrahMos Александр Максичев на военно-морском салоне "ФЛОТ-2026".

"Продолжается вооружение кораблей ВМС Индии ракетами BrahMos. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные в России, также уже вооружены этими ракетами", – сказал А.Максичев.

Он добавил, что и вторая двойка кораблей этого проекта, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.

Как напоминает агентство, контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший "Адмирал Бутаков") передан Индии в 2024 году, второй – Tamal (бывший "Адмирал Истомин") – в 2025 году. Два других строятся в Индии: "Трипут" (Triput) спущен на воду летом 2024 года, "Тавасья" (Tavasya) – в марте 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Проекты
1135 Буревестник
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