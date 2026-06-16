Первая партия F-35A "Лайтнинг-2" официально принята на вооружение ВВС Польши

ЦАМТО, 15 июня. МНО Польши объявило о состоявшейся 12 июня на авиабазе в Ласке официальной церемонии принятия на вооружение ВВС страны истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

В мероприятии приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В ходе церемонии самолетам F-35 было присвоено национальное наименование "Гусар" (Husarz).

На текущий момент в Польше находятся три новых истребителя. Как сообщил В.Косиняк-Камыш, в ближайшие месяцы на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке прибудут еще 11 самолетов F-35A. В следующем году будет поставлено 12 истребителей. Поставку всех 32 F-35A планируется завершить к 2030 году.

При этом было заявлено, что Программа развития Вооруженных сил Польши на 2025-2039 годы предусматривает покупку еще двух эскадрилий истребителей пятого поколения (32 самолета).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках программы "Иностранные военные продажи" 32 истребителей F-35A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа была оценена в 6,5 млрд. долл.

Официальная церемония подписания контракта на закупку для ВВС Польши 32 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состоялась 31 января 2020 года. Стоимость заказа составила 4,6 млрд. долл. Контракт предусматривает сопутствующую логистическую поддержку и обучение. Пакет логистики включает поставку запасных частей и расходных материалов, автоматизированных систем управления и наземного оборудования. Пакет обучения предусматривает подготовку пилотов и обслуживающего персонала, а также систему наземной подготовки, включая интегрированный учебный центр и восемь авиационных тренажеров.

Сборка первого F-35A для ВВС Польши завершилась в августе 2024 года. Летные испытания самолета начались 2 декабря 2024 года. Первая пара F-35A (с.н. 3501 и 3502) была доставлена на авиабазу "Эббинг" (шт.Арканзас) Национальной гвардии США в декабре 2024 года. Первые 8 самолетов используются на авиабазе "Эббинг" для обучения пилотов.

На авиабазу в Ласке первые три самолета (с.н. 3509, 3510 и 3511) прибыли 22 мая 2026 года.

После завершения подготовки специалистов в США в третьем квартале 2027 года первые восемь F-35A также возвратятся в Польшу.

После перелета в Польшу самолеты будут размещены на 32-й тактической авиабазе в Ласке и 21-й тактической авиабазе в Свидвине.

Как предполагается, сборка второй половины польского заказа на F-35A будет осуществляться на линии окончательной сборки и проверки FACO (Final Assembly and Check Out) в Камери (Италия). Поставки продолжатся до 2030 года.

Покупка F-35A является частью более широких усилий властей Польши по усилению парка боевой авиации, наряду с приобретением 48 легких боевых самолетов FA-50 в Южной Корее. Помимо истребителей, для их оснащения приобретаются управляемые ракеты AIM-9X Block II Sidewinder и AIM-120D-3 AMRAAM класса "воздух-воздух", ракеты увеличенной дальности AGM-158B-2 JASSM-ER класса "воздух-поверхность" и противорадиолокационные ракеты большой дальности AGM-88G AARGM-ER.