Морской тральщик "Полярный" прибыл в пункт постоянного базирования на Северный флот

ЦАМТО, 15 июня. Новейший корабль ПМО проекта 12700 "Александрит" – морской тральщик "Полярный" – после завершения межфлотского перехода прибыл 11 июня в пункт постоянного базирования на Северном флоте город Полярный.

На пирсе экипаж встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, закрытого административно-территориального образования Александровск, военнослужащие соединения, в состав которого вошел новый корабль, родные и близкие моряков.

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев принял доклад командира морского тральщика капитана 3 ранга Виталия Кабанова о том, что задачи межфлотского перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев сообщил, что новый корабль пополнит ряды 7-й гвардейской бригады кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил.

Заместитель командующего Северным флотом заявил, что "применение такого современного корабля значительно повысит возможности Северного флота по обеспечению безопасности в ближней морской зоне". Вице-адмирал Олег Голубев также пожелал экипажу тральщика скорейшего выполнения всех поставленных задач и гордиться тем, что корабль носит имя города воинской славы Полярный.

Командир морского тральщика капитан 3 ранга Виталий Кабанов отметил, что корабль за время межфлотского перехода, протяженность которого составила более 2,5 тыс. морских миль, показал высокую надежность, а экипаж – высокую морскую выучку.

"Наука сделала большой шаг вперед, и тральщик проекта 12700 – это корабль, отвечающий современным требованиям и нуждам флота, вероятность обнаружения им различных миноподобных объектов равна практически 100 процентам", – подчеркнул капитан 3 ранга Виталий Кабанов.

Морской тральщик "Полярный" – десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ. Морской тральщик "Полярный" был заложен в июне 2022 года. 30 апреля 2026 года в городе Балтийске под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова состоялась торжественная церемония подъема флага и ввода в корабельный состав Военно-морского флота России морского тральщика "Полярный", сообщает пресс-служба Северного флота.

Проект 12700 "Александрит" разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ России. Данные корабли относятся к новому поколению, они имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Они могут обнаруживать мины как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Водоизмещение тральщика – 890 т, длина – 61 м, ширина – 10 м. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.