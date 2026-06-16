ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" мобильную станцию гидроакустической связи для автономных НПА

ЦАМТО, 15 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила на МВМС "ФЛОТ-2026" мобильную станцию гидроакустической связи "Hydro Dragon" для автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).

Данная мобильная станция разработана концерном ОСК "Океанприбор".

С 2021 по 2023 гг. Кировским филиалом концерна ОСК "Океанприбор" была разработана конструкторская документация, изготовлены и проведены испытания модуля полезной нагрузки для АНПА "Риф-1, предназначенного для проведения обследования донной обстановки.

Модуль полезной нагрузки обеспечивает решение следующих задач: поиск донных подводных объектов, съемку подводных коммуникаций, обследование подводного рельефа, грунтовую съемку донных отложений. В состав модуля входит гидролокатор бокового обзора для получения изображений подводных объектов на дне.

При работе подводных систем необходима качественная связь. НИИ гидросвязи "Штиль" (филиал концерна ОСК "Океанприбор") разработал мобильную станцию "Hydro Dragon" для гидроакустической связи, навигации и позиционирования подводных аппаратов.

В основу системы положены унифицированные малогабаритные модемы гидроакустических каналов. Аппаратура обеспечивает передачу телеметрической информации и команд телеуправления в помехоустойчивом (дальнем) режиме связи или в скоростном (ближнем). Это оборудование может интегрироваться в АНПА различных классов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".