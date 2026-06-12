Конец «Герани»: почему 90% дронов больше не долетают до цели?

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За годы СВО многие уже привыкли к поршневым российским БПЛА-камикадзе серии «Герань» и украинским ударным беспилотникам самолетного типа, которые летают на скорости до 300 км/ч и сбиваются самыми разными средствами ПВО, от пулеметов и дронов-перехватчиков, до ракет и лазеров. Об этом сообщил российский журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев, обратив внимание на постепенный переход реактивному оружию.
Он отметил, что эпоха дронов, летающих на малых скоростях, подходит к концу.
– уточнил он.
По его мнению, все, что сейчас анонсируется Киевом как «украинские ракетные программы», является ширмой, а вернее информационной операцией прикрытия для захода на Украину европейского оружия. Под предлогом «украинских разработок» и «украинского производства» будут поставлять то, что уже близко к реализации или уже выпускается.
Он предположил, что к осени, вероятно, будут первые попытки применения таких «украинских ракет». На днях главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман пояснил в интервью, что проект баллистической ракеты FP-9 находится на финальном этапе интеграции ключевых компонентов.
– сказал Штилерман, уточнив, что производственные мощности Fire Point рассредоточены по 50 объектам, все линии продублированы.
Медведев заметил, что упомянутая ракета FP-9 создается на базе советской зенитной управляемой ракеты (ЗРК) к комплексу С-400. Дальность FP-9 составит около 850 км, а боевая часть будет до 800 кг. Однако тут важно понимать определенные производственные реалии.
– добавил Медведев.
Журналист напомнил, что в Fire Point планирует выпуск ограниченного количества ракет FP-9 для испытаний. То есть речь пока не идет о серийном производстве, следовательно, компания ожидает поставку двигателей из Европы. Фактически FirePoint, учитывая международную кооперацию, производит европейское оружие с украинским брендингом. Что касается российских средств ПВО, то реактивные объекты, летящие на скорости 700-800 км/ч или баллистика, это цели для ЗРК «Бук», С-300 и С-400.
– рассуждает он.
Поэтому в сфере ПВО Россия должна готовиться к двум главным задачам: отражению атак баллистических ракет, а также продолжать развивать технологии против дронов и дроноракет.
– подытожил он.
Автор: Григорий Тарасенко