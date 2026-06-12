Глубинный оскал: какое новое оружие получит АПЛ «Леопард»

Подлодка проекта 971 после многолетнего ремонта вышла на испытания и уже в ближайшие месяцы может вернуться в строй

После почти 15 лет ремонта атомная подводная лодка «Леопард» проекта 971 вышла на заводские ходовые испытания. Как сообщили источники «Известий», после завершения проверок субмарина должна вернуться в состав Северного флота уже в ближайшие месяцы. За время модернизации корабль получил обновленные системы и новое вооружение, включая возможность применения крылатых ракет «Калибр». Возвращение одного из самых известных атомоходов проекта «Щука-Б» позволит усилить группировку российских многоцелевых подлодок и расширит ее возможности по поражению морских и наземных целей.

Как модернизировали атомную подводную лодку «Леопард»

Атомная подводная лодка «Леопард» проекта 971 вышла в море на заводские ходовые испытания, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. После завершения всех контрольных мероприятий корабль должен вернуться в состав Северного флота, уточнили собеседники.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» строились с 1983 по 2001 год. На западе их называли Akula и Improved Akula. «Леопард» был передан ВМФ России в 1993 году. Входил в состав 24-й дивизии подводных лодок Северного флота, которую называли «звериной». В 2011 году «Леопард» направили на ремонт и модернизацию в центр судоремонта «Звездочка. Планировалось вернуть лодку в строй в 2021 году, однако сроки несколько раз переносились.

— Этим кораблям не очень повезло, потому что они встали в строй в период распада СССР со всеми вытекающими последствиями, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — В 1990-е годы кораблестроительная отрасль потеряла много квалифицированных кадров, отчасти этим и можно объяснить столь длительные сроки ремонта.

Длина лодок 971 проекта — 113 м, ширина корпуса — более 13 м, полное водоизмещение — более 13 тыс. т. В ремонте и на модернизации находятся еще несколько кораблей этой серии.

По своим характеристикам «Щуки» считаются вполне удачными, и заложенного в них потенциала достаточно, чтобы они и ныне продолжали службу, рассказал «Известиям» контр-адмирал, кандидат военных наук Михаил Чекмасов.

— Изначально в них было заложено, что они могут применять не только торпедное оружие, но и ракетное, — отметил он.

Основное изменение после модернизации как раз относится к вооружению — лодка получила современный ракетный комплекс «Калибр» и теперь может наносить удары как морским, так и по наземным целям, сообщали «Известия». Было модернизировано оборудование, что приблизило ее к современным субмаринам типа «Ясень-М».

— Сам проект 971 достаточно удачный. Эти лодки себя неплохо зарекомендовали. Возвращение такого корабля в состав флота в нынешних условиях весьма актуально. У нас не так много многоцелевых атомных подводных лодок. Еще одна единица усилит флот, — заключил Дмитрий Болтенков.

Атомная подводная лодка «Леопард». Источник: РИА Новости/Министерство обороны РФ

По мнению военного эксперта, капитана 1-го ранга Василия Дандыкина, «Леопард» может вернуться на флот уже через несколько месяцев после начала испытаний. У лодки были улучшены характеристики по акустике, вооружению и другие, добавил он.

— Эта лодка по своим возможностям примерно соответствует американским субмаринам типа «Лос-Анджелес». После модернизации, может быть, превосходит их и приближается уже к уровню «Вирджинии», — отметил Дандыкин.

Какие лодки пришли на смену кораблям 971-го проекта

Преемниками кораблей проекта 971 стали лодки проекта 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». На сегодняшний день в строю находятся пять представителей этой серии — «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». АПЛ «Пермь» сейчас проходит испытания и в этом году должна войти в состав флота. Еще три лодки этого проекта находятся на этапе строительства.

Подлодки «Ясень-М» могут наносить удары по надводным, подводным и наземным целям. Они оснащены самонаводящимися торпедами, ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Первые могут поражать морские цели на дистанции более 250 км, а наземные цели на дальности до 2,5 тыс. км. Сверхзвуковые «Ониксы» предназначены для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями, а также для ударов по наземным целям.

Корабли проекта 885М могут применять гиперзвуковые «Цирконы». В 2021 году головная лодка «Северодвинск» впервые в истории совершила пуски этих ракет, причем как из надводного, так и из подводного положения. На сегодняшний день способов гарантированно перехватить «Цирконы» не существует.

«Ясень-М» может обнаруживать под водой цели на дальности в десятки километров с помощью гидроакустического комплекса «Иртыш-Амфора», в состав которого входят мощная носовая сферическая и бортовые антенны.

В декабре 2024 года на церемонии поднятия флага на принятой в состав флота атомной подводной лодке «Архангельск» гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что этот корабль обладает грозной ударной силой и высокими характеристиками и в нем воплощены передовые инженерные разработки, внедрены современные системы и механизмы.

Тимофей Волков

Дмитрий Селедцов