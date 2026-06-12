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Военный эксперт оценил канадскую «машину апокалипсиса»

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Фото: Carlos Osorio / Reuters
Фото: Carlos Osorio / Reuters.

Военный эксперт Живов: Канадский бронеавтомобиль Senator обладает высокой защищенностью

Канадский бронеавтомобиль Senator, который прозвали «машиной апокалипсиса», обладает высокой защищенностью, заявил военный эксперт, политолог Алексей Живов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что внутри бронеавтомобиля можно размещать командный пункт управления войсками.

В Минобороны ранее сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» уничтожили бронеавтомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо Senator, российские военнослужащие уничтожили бронемашину HMMWV, которая производится в США, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Хороший бронеавтомобиль с высокой защищенностью. Наверное, потому что в нем можно размещать командный пункт управления войсками. Их уничтожение — это абсолютнейшая рутина военная. Просто хорошая канадская бронемашина, ничего более», — сказал Живов.

В Министерстве обороны России также сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ранее сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Российские военные также уничтожили 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что дальность крылатой ракеты «Фламинго» может превышать тысячу километров, она также несет достаточно мощный боезаряд. По его словам, ВСУ могли запускать ракеты с мобильной установки с приграничных территорий.

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Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
HMMWV
Компании
Минoбороны РФ
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