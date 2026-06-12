ВИДЕО: "Посейдроник" найдет объекты на глубине до 300 метров

На Международном военно-морском салоне "Флот-2026" дебютировала компания "Посейдроник", представившая модель необитаемого автономного подводного аппарата, способного выполнять исследовательские задачи на глубине до 300 метров.

Также видеоролик размещен на YouTube.

"Автономность данного аппарата – трое суток, – рассказал руководитель ООО "Посейдроник" Константин Сайфуллин. – Он способен вести картографирование дна, искать различные объекты, включая мины".

По его словам, процесс разработки выходит на стадию испытаний. "То есть тут мы представляем уже прототип", – подчеркнул собеседник издания.

Также Константин Сайфуллин рассказал, что вся элементная база подводного аппарата – отечественного производства.

Международный военно-морской салон "Флот-2026" проходит с 10 по 14 июня в Кронштадте. Начиная с пятницы, 12 июня, посещение выставки доступно для широкой публики.