Письмо Джона Хили премьер-министру Киру Стармеру (X, США)

Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку

Джон Хили в соцсети Х опубликовал открытое письмо Киру Стармеру с сообщением об отставке. Ранее он надеялся стать первым министром обороны Великобритании, который отправит войска на Украину. Судя по всему, что-то пошло не так.

Открытое письмо Джона Хили Киру Стармеру:

"Я никогда не думал, что мне придется писать это письмо, поэтому делаю это с глубоким сожалением и большим нежеланием.

Я горжусь тем, чего достигло наше Лейбористское правительство менее, чем за два года. Мы выступили в качестве ведущей международной силы в процессе поддержки Украины в рамках "коалиции желающих" и Контактной группы по вопросам обороны Украины и утвердили Великобританию в качестве ведущего голоса Европы в НАТО. Нам удалось увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП на три года раньше, чем ожидалось, инициировать наиболее радикальные реформы в сфере обороны за последние 50 лет, а также заключить крупнейшие за последние десятилетия контракты на экспорт оборонной продукции из Великобритании. Мы опубликовали первый в своем роде Стратегический обзор обороны, обеспечили военнослужащим крупнейшее повышение зарплат за последние 20 лет, подняли боевой дух военнослужащих, отремонтировали более 1200 ветхих домов для их семей. Кроме того, мы наладили отношения с европейскими союзниками и подписали важные соглашения в сфере обороны с Германией, Норвегией и Францией.

Вы руководили этими процессами в качестве премьер-министра, чем заслужили широкое уважение как внутри страны, так и за рубежом. Я знаю, что вы, как и я, невероятно гордитесь нашими Вооруженными силами и всеми, кто работает на благо обороны Великобритании.

С приходом к власти мы осознали, что Соединенное Королевство вступило в новую эру, которая требует обновленных подходов к обороне. Подготовленный нами Стратегический обзор обороны определил концепцию преобразования Вооруженных сил, укрепления альянсов, инвестирования в технологии, которые меняют характер ведения боевых действий, и поддержки британской промышленности на ближайшие десять лет. Таким образом, мы сделали оборону двигателем экономического роста.

Новая эра оборонной политики требовала дополнительных инвестиций в рамках "Плана инвестиций в оборону". Превосходная и всеобъемлющая межведомственная работа, которую мы завершили в январе, подтвердила масштаб стоящих перед нами задач и возрастающие требования к обороне.

С тех пор вы не смогли, а министерство финансов не захотело, выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в это время множащихся угроз.

С тех пор требования к обороне стали еще более высокими, как и обязательства Великобритании перед союзниками, которые вы справедливо взяли на себя. Конфликт на Ближнем Востоке, где Великобритания сейчас возглавляет международную военную миссию в Ормузском проливе; безопасность на Крайнем Севере, где Великобритания возглавляет миссию НАТО "Арктический страж"; усиление активности России в отношении Великобритании и стран Североатлантического альянса и интенсификация ударов по Украине, а также Парижское соглашение, которое подтверждает развертывание британских войск на Украине после прекращения огня.

Мы работали над разработкой "Плана инвестиций в оборону" (DIP), который решает две задачи. Во-первых, он позволяет справиться с растущими оперативными требованиями к обороне и активизировать меры по укреплению обороноспособности для противодействия растущей угрозе. Во-вторых, он определяет четкий путь к выполнению нового обязательства перед НАТО, которое вы приняли, — выделить на нужды обороны 3,5% ВВП к 2035 году в рамках следующего обзора расходов.

Мы регулярно обсуждали этот вопрос, и я уверен, что Великобритания должна установить целевой показатель в 3% ВВП на оборону к 2030 году. Эта инициатива найдет сильную поддержку у всех партий. Другие европейские союзники уже принимают аналогичные меры.

Я знаю, как усердно вы работали, чтобы добиться этого. В вопросе финансирования плана инвестиций я полностью осознаю, какую нагрузку это создает для коллег в других министерствах — как сейчас, когда вы перенаправили бюджетные средства в оборонную сферу, так и в будущем. Я благодарен тем коллегам, кто поддержал это решение, и понимаю, насколько сложным для них был этот выбор.

Как я уже отмечал, существуют надежные способы решения среднесрочных задач финансирования. Мы можем работать в многонациональном формате, как это делают другие европейские страны, чтобы сохранить способность выполнять задачи нашего лейбористского правительства.

Однако ваше решение по финансированию DIP — полный текст которого я получил в понедельник днем — явно не соответствует тому, что требуется для обороны страны в это опасное время. Предполагается, что дополнительное финансирование поступит в конце периода, тогда как нагрузка операций и необходимость ускорить подготовку к боевым действиям приходятся на первые два года, а к 2030 году объем финансирования вырастет лишь до 2,68% ВВП, при том, что благодаря только тем средствам, которые мы уже вкладываем, в следующем году мы достигнем уровня в 2,6%.

На прошлой неделе вы четко сформулировали угрозы: "По оценке наших спецслужб и других стран Североатлантического альянса, Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году".

Вы знаете, что нужно обороне. В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале вы убедительно обосновали это. Без оборонного бюджета, который соответствует текущей ситуации, я вынужден принимать решения, которые снизят боеготовность наших вооруженных сил, увеличат риск для личного состава в ходе операций и могут сделать страну менее защищенной.

Я не могу принять решение о финансировании DIP, которое не обеспечивает нашим Вооруженным силам необходимые ресурсы, и поэтому у меня не остается иного выбора, кроме как подать в отставку.

Желаю вам и впредь успешно справляться с исключительно сложными задачами, которые стоят перед вами как премьер-министром. Как и прежде, наше лейбористское правительство может рассчитывать на мою безоговорочную поддержку.

Достопочтенный член парламента Джон Хили".