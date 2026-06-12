Делегация РФ: главными спонсорами убийства россиян стали члены "коалиции дронов"

Глава делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова отметила, что "всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов"

ВЕНА, 10 июня. /ТАСС/. Главными спонсорами убийства мирных россиян являются европейские участники "коалиции дронов". Об этом заявила глава делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова.

"Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской "коалиции дронов", возглавляемой Ригой и Лондоном, которая передала на нужды украинских террористов свыше 215 тыс. БПЛА (в 2025 г. Латвия - 17 тыс., Британия - порядка 120 тыс. ед.). Всего же, как сообщают западные источники, киевский режим получил свыше 1,5 млн дронов от иностранных кураторов. В целях отработки навыков массированного использования БПЛА намечается задействование недавно открытого крупнейшего в Прибалтике полигона "Селия". Здесь планируются латвийско-нидерландские учения с привлечением специалистов ВСУ по использованию беспилотных систем", - сказала она на очередном заседании форума.

Жданова также отметила, что Украина осуществляет прицельные удары по гражданским лицам на территории России.

"Вновь акцентируем внимание европейских спонсоров киевского режима: в результате тестирования ваших беспилотных "новинок" гибнут некомбатанты, речь идет о мирных жителях. Киевский режим практикует не только неизбирательные, но и прицельные удары по гражданским. Недавно ВСУ вернулись к организации терактов на железной дороге, просто представьте, что в атакованном пассажирском поезде на территории Российской Федерации могут оказаться граждане и ваших стран - журналисты, представители дипкорпуса, просто туристы", - сказала она.

"2 июня украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. 4 июня совершена атака на поезд Азовское - Керчь, есть убитые и раненые. 8 июня дроны ВСУ атаковали локомотив пассажирского поезда Москва - Симферополь, убит помощник машиниста. Только за прошедшую неделю 94% раненых и погибших мирных жителей нашей страны стали жертвами украинских БПЛА", - пояснила дипломат.