Бойцы невидимого флота. Что Россия предлагает на рынке неатомных субмарин

Анна Юдина — о том, чем хороши неатомные подлодки с вертикальными пусковыми установками (ВПУ) и почему все хотят их заполучить

Поводом поговорить о подводных лодках с ВПУ стал очередной Международный военно-морской салон "Флот 2026". Самые крупные игроки из разных стран борются за вход на мировой рынок неатомных субмарин. России есть что предложить партнерам.

Неатомная подводная лодка "Амур 1650" — экспортный вариант отечественной подлодки проекта 677 "Лада". Разработчик корабля — конструкторское бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) "Рубин".

"Лады" серийно строятся на "Адмиралтейских верфях" ОСК в Санкт-Петербурге. Эти корабли вооружены ракетными комплексами "Калибр".

В планах российского флота — подписать контракт еще на две субмарины этого типа. В будущем лодки проекта 677 станут основой российского неатомного подводного флота, убеждены в ВМФ РФ.

Подводные лодки проекта "Лада" способны погружаться на глубину порядка 300 м. Длина этих кораблей составляет около 67 м, ширина — более 7 м. Скорость подводного хода — 21 узел. Экипаж такой субмарины включает 35 человек, автономность — 45 суток.

"Амур 1650" не копирует "Ладу" полностью, а создан с учетом требований инозаказчиков. У корабля много отличительных особенностей по сравнению с неатомными подлодками предшествующего поколения — "Варшавянками" проекта 877ЭКМ.

Одна из наиболее существенных особенностей "Амура" — "возможность залповой стрельбы из всех торпедных аппаратов ракетами, с обеспечением повторного залпа за короткое время (автоматизированная система загрузки оружия)", следует из описания проекта.

"Амур 1650" обладает одним из самых больших боезапасов среди неатомных подводных лодок в мире: до 28 единиц оружия, подчеркивают в ОСК.

Эта подлодка с ВПУ может быть оснащена крылатыми ракетами Club-S или российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами BrahMos.

Водоизмещение "Амура 1650", по данным ОСК, составляет около 3 тыс. т, экипаж — 42 человека. Этот корабль способен действовать 60 суток в условиях как открытого океана, так и недалеко от берега.

"Амур 1650" с ВПУ отличает высокая скрытность — меньший уровень шума по сравнению с неатомными субмаринами других производителей. Благодаря усовершенствованному гидроакустическому комплексу подлодка способна "видеть" под водой дальше других.

Причины интереса

Характер конфликтов за последние годы значительно изменился: море часто становится главным районом для наступательно-оборонительных действий, так как это последний оплот скрытности. Земля и воздух уже "прозрачны" для слежения, а вода — еще нет.

Помимо патрулирования подлодки могут создавать угрозу подводной инфраструктуре (кабелям, в первую очередь, связи), выпускать подводные беспилотники, устанавливать донные станции, что позволяет "слышать" большую территорию. Также неатомные подлодки способны охранять маршруты коммерческого судоходства и поражать главным калибром поставленные цели.

Для этого многим странам нужны большие, океанские лодки, в идеале — атомные. Но они очень дорогие, поэтому выходом являются неатомные субмарины с ВПУ, которые к тому же проще в обслуживании. Прежде всего потому, что атомоходы требуют специальной инфраструктуры для хранения и обслуживания ядерного топлива.

Есть и другие страны, которым не нужны корабли океанского класса, потому что вместо больших морей в наличии у них только заливы. Эти покупатели ищут что-то, что может ходить недалеко от берега, но при этом хорошо вооружено.

ВПУ небольших лодок можно адаптировать не только для ракет, но и беспилотных аппаратов — как воздушных, так и подводных.

Игра по-крупному

У отечественного семейства "Амур" есть свои преимущества.

Первый козырь — проверенные ракеты. Club-S давно и прочно зарекомендовали себя на мировом рынке. BrahMos, запущенные истребителями Су-30МКИ, показали себя в ходе индийской операции "Синдур" в ответ на теракт в Кашмире.

Известно о заключенных контрактах на поставку ракет BrahMos Филиппинам и Индонезии, говорилось о контракте между Индией и Вьетнамом.

Второй козырь — Россия предлагает проверенную технологию запуска ракет из вертикальных пусковых установок. Она отработана на атомных подводных лодках.

Третий козырь — наличие проектов с разным водоизмещением. Это и океанский "Амур 1650" с ВПУ, и уменьшенная версия — "Амур 950" — водоизмещением около тысячи тонн.

Маленький "Амур" предпочтительнее для стран, которым нужно контролировать сравнительно небольшие морские акватории.

Потенциальными рынками для российских неатомных подлодок семейства "Амур", согласно публикациям в западных СМИ, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Нешуточная борьба

Неатомная подводная лодка с ВПУ — проект Республики Корея KSS-III — участвует в тендере Канады. Оттава планирует заказать для своего флота до 12 единиц.

Правда, KSS-III рассчитаны на выпуск баллистических ракет, поскольку проектировались для обороны страны, такое оружие для экспорта не предназначено, что не мешает Сеулу активно продвигать подводную лодку на экспорт.

В рамках канадского тендера в нее спускались премьер-министр Канады Марк Карни и министр обороны страны Дэвид Макгинти, а многие официальные лица Канады осматривали производственные линии Республики Корея.

Работа других стран также подтверждает интерес к подлодкам с ВПУ. В ноябре 2025 года KSS-III в тендере Польши обошла шведская подлодка A26. Ее создатель, шведская компания Saab, показывала экспортную версию А26. Компания не подтверждала оснащение будущих польских подводных лодок ВПУ, но эксперты не исключают этой возможности.

Очень показателен интерес Индии, которой нужны подводные лодки для действий как в прибрежных районах, так и вдали от баз. Страна создает собственные многоцелевые атомные подводные лодки, но первый корабль ждут не раньше конца 2030-х годов. Поэтому хорошо вооруженные неатомные подводные корабли Индии необходимы.

В копилку проектов с ВПУ добавим слухи об оснащении установками этого типа третьей подводной лодки Израиля класса Dolphin-II. Эксперты не исключают, что ВПУ появятся на трех новых израильских подводных лодках Dakar, которые страна законтрактовала у Германии в 2022 году.

Беспилотники на подлодках?

Могут ли "Амуры" стать универсальным средством подводной войны, применяющим не только ракеты, но и необитаемые подводные аппараты? В рекламных материалах ОСК и "Рубина" об этом информации нет.

Но в 2024 году на выставке "Армия" генеральный директор конструкторского бюро ОСК "Рубин" Игорь Вильнит пояснял, что "Лада" и другие подводные лодки могут вооружаться БПЛА для ведения воздушной разведки и автономными необитаемыми подводными аппаратами с целью поиска подводных мин".

Анна Юдина, обозреватель ТАСС