Наземные роботы "Катюша" впервые представили на салоне "Флот-2026"

Комплексы уже поставляются в зону СВО в некоторые подразделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Наземные робототехнические комплексы (НРТК) "Катюша" впервые представили на международном военно-морском салоне "Флот-2026" в Кронштадте, передает корреспондент ТАСС.

Как рассказал агентству представитель компании "Катюша", комплексы уже поставляются в зону СВО в некоторые подразделения. "Есть обратная связь, постоянно продукция совершенствуется. Здесь впервые представлена техника для саперов, то есть это для разминирования и для доставки грузов", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что тележка на гусеницах весит 177 кг, может перевозить до 200 кг груза. Дальность - до 20 км, она также оснащена дополнительным оптоволокном для связи. Аккумуляторных батарей хватает на 6-7 часов работы.

В компании рассчитывают пройти все испытания по линии Минобороны России до конца лета. Изделие может производиться серийно, до 1 тыс. ед. в месяц.

Международный военно-морской салон "Флот" проходит с 10 по 14 июня 2026 года на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в городе Кронштадте. Он объединяет представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. В салоне участвуют представители 27 зарубежных делегаций из дружественных стран.

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