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Ростех

Холдинг «СТАН» разработал уникальное устройство для смены деталей массой до 4 тонн

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Холдинг «СТАН»
Холдинг «СТАН».
Источник изображения: СТАН

Создание такого устройства для станка 2000 VH с полной интеграцией в отечественную систему ЧПУ является технологическим прорывом

Специалисты холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех разработали устройство смены заготовок для станков 2000 VH. Оборудование позволит в автоматизированном режиме менять в рабочей зоне станка детали массой до 4 тонн и сократить простои оборудования.

Проект устройства разработан на входящем в «СТАН» предприятии НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак). Оборудование для смены заготовок имеет размер 1,6 на 1,6 м и в базовом варианте способно быстро менять заготовки весом до 2 тонн, что существенно сократит время простоев станка. Кроме того, в конструкцию устройства заложена возможность увеличения стола до 2 метров и грузоподъемности до 4 тонн.

«Уникальность проекта в том, что это первое в России комплексное решение для автоматизации тяжелого машиностроения. Создание такого устройства для российского станка 2000 VH с полной интеграцией в отечественную систему ЧПУ является технологическим прорывом. Разработка направлена на замещение зарубежного оборудования в таких критических отраслях, как авиастроение, а также в оборонно-промышленном комплексе. Реализация проекта запланирована на вторую половину 2026 года», — отметил главный конструктор НПО «Станкостроение» Валерий Зинов.

Устройство смены заготовок довершает концепцию станка 2000 VH как полностью автоматизированного центра. Станок уже имеет внутренние полости, залитые синтетическим гранитом для термостабильности и виброустойчивости, что в паре с автоматизацией дает высочайшую точность для обработки крупных деталей.

«Наша цель — заместить на отечественном рынке таких зарубежных производителей, как DMG MORI, Mazak, Doosan, а также китайских конкурентов», — заявил управляющий директор НПО «Станкостроение» Михаил Исупов.

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Россия
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Ростех
СТАН
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