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Радиопушка RapidDestroyer способна уничтожить до 80 дронов без единого выстрела

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Thales RadioDestroyer

Международная компания Thales представила систему RadioDestroyer — радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW). В ходе недавних испытаний в Великобритании с его помощью было уничтожено 80 БПЛА.

Интерес к оружию направленной энергии неслучаен — стрелковое и ракетное вооружение не всегда способны противостоять массовым налетам беспилотников, в то время как RFDEW с этой задачей справляется превосходно. Действуя мгновенно, высокочастотные импульсы выводят из строя критически важные системы БПЛА — прежде всего, электронную начинку — после чего дроны превращаются в металлолом. В последней версии RadioDestroyer разработчики установили модернизированный четырехпанельный эффектор, который усиливает поражающий импульс, что позволяет более эффективно и точно уничтожать вражеские дроны. Система объединяет в себе радиочастотное оружие с ПО Thales для управления и контроля, а также искусственный интеллект для быстрого обнаружения угроз и реагирования на них. При этом весь процесс все-таки контролируют операторы. Благодаря системам вроде RadioDestroyer у разных стран появляется возможность значительно усилить защиту от массовых атак дронов.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Thales
Проекты
БПЛА
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