Ростех развернул системы «Зубр» для защиты объектов ТЭК от дронов

Ростех: антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство

Новейшая российская антидроновая система «Зубр», созданная концерном «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»), уже активно применяется и успешно подтвердила свою эффективность. Об этом агентству ТАСС сообщили представители холдинга на Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте.

«Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету — десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа», — отметили в «Высокоточных комплексах».

Бекхан Оздоев, занимающий пост индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» и являющийся членом бюро Союза машиностроителей, заявил, что ни один беспилотник, попавший в зону действия 'Зубра', практически не имеет шансов избежать обнаружения и нейтрализации.

В возможности системы «Зубр» включают обнаружение как крупных, так и малогабаритных воздушных объектов с различных углов. Средства обнаружения комплекса автоматически наводятся на цели и передают информацию боевому модулю для их уничтожения.

Международный военно-морской салон «Флот» проходит в Кронштадте с 10 по 14 июня на территории Музея военно-морской славы. Мероприятие собирает вместе представителей Военно-морского флота России, государственных структур, ведущих промышленных предприятий и экспертов отрасли. В работе салона принимают участие делегации из 27 дружественных стран.

Ранее сообщалось, что в российском регионе создадут министерство защиты объектов от БПЛА.

Алексей Почтарук