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Деловая газета "Взгляд"

ОСК: Российский крейсер «Адмирал Нахимов» изменил концепцию флота США

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Российский крейсер «Адмирал Нахимов»
Российский крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: @ Олег Ласточкин/РИА Новости

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Модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М «Адмирал Нахимов» заставила американских военных аналитиков пересмотреть концепцию ударных сил флота США, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на Международном военно-морском салоне "Флот-2026" в Петербурге заявил, что возможности обновленного крейсера "Адмирал Нахимов" оказали влияние на формирование концепции так называемого "Золотого флота" США, передает ТАСС.

"Не исключено, что возможности нашего корабля заставили задуматься военных аналитиков за океаном и заметно повлияли на формирование концепции ударных сил так называемого Золотого флота США", – заявил руководитель ОСК. Он отметил, что характеристики американских кораблей класса TRUMP схожи с теми, что реализованы в российском крейсере.

По словам Пучкова, "Адмирал Нахимов" прошел комплексное обновление, в ходе которого устаревшие системы заменили на современные образцы вооружения. В результате корабль по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги. Сейчас крейсер находится на этапе испытаний, которые идут строго по графику, утвержденному ВМФ. После их завершения российский флот получит современный корабль для выполнения задач в любой точке Мирового океана.

Ранее тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" перешел к финальной стадии проверок после масштабной модернизации.

Осенью прошлого года тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

В конце прошлого года Белый дом анонсировал создание американского "золотого флота" из десяти новых линкоров.

Передачу обновленного судна Военно-морскому флоту России запланировали на 2026 год.

Вера Басилая

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Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
ОСК
Проекты
1144 Орлан
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