Войти
Деловая газета "Взгляд"

Германия впервые представила реактивный дрон-перехватчик с ракетой IRIS-T

153
0
0
Cobra 600
Cobra 600.
Источник изображения: www.twz.com

На авиасалоне ILA Berlin впервые продемонстрировали инновационную систему противовоздушной обороны, представляющую собой реактивный аппарат с установленным зенитным вооружением.

Оружейный концерн Diehl Defence разработал концепцию воздушного базирования ракет, передает The War Zone.

Новинка под названием Cobra 600 способна доставлять боеприпасы на расстояние около 400 километров. Это значительно расширяет радиус действия стандартных наземных комплексов.

Платформа создана стартапом Polaris Raumflugzeuge и оснащена двумя микротурбореактивными двигателями с тягой по девять килограммов каждый. Конструкция предусматривает возможность установки до четырех силовых установок. Аппарат взлетает со стандартных взлетно-посадочных полос и автотрасс благодаря убирающемуся шасси.

Беспилотник задуман как передовая пусковая установка, интегрированная в единую сеть с наземными радарами. Комплекс уже прошел первые летные испытания с габаритно-весовым макетом ракеты. Опыт применения систем ПВО на Украине оказал значительное влияние на развитие данного проекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года Берлин подписал с Киевом соглашение о передаче 36 установок IRIS-T.

В феврале Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч боевых дронов на сумму 536 млн евро.

В прошлом году украинские власти заключили с немецкой компанией Diehl Defence договор о совместном производстве систем противовоздушной обороны.

Дарья Григоренко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 02:14
  • 0
Комментарий к "Появились кадры новой модификации истребителя с наибольшей в мире дальностью полета: каковы улучшения Су-34? (Military Watch Magazine, США)"
  • 12.06 00:46
  • 0
Комментарий к "Перечислено вооружение «телохранителя» российских Су-34"
  • 11.06 22:09
  • 16062
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 18:57
  • 2
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 11.06 13:56
  • 33
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 11.06 12:17
  • 1
В ходе конфликта России и Украины беспилотники вторгаются в соседние страны (The New York Times, США)
  • 11.06 10:46
  • 1
Украина автоматизировала перехват российских «Гераней»
  • 11.06 09:09
  • 1
Единый евроистребитель развалился до взлета
  • 11.06 06:36
  • 0
Комментарий к "Новые истребители Су-30СМ2 ВМФ России возглавили учения Балтийского флота по имитации атак на цели НАТО (Military Watch Magazine, США)"
  • 11.06 05:29
  • 0
Комментарии к "ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" проект НАПЛ "Амур 1650" с ВПУ и ВНЭУ" и "В России представили подлодку «Амур-1650»"
  • 11.06 00:32
  • 0
Комментарий к "«Ростех» рассказал об универсальности «Панциря-МЕ»"
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»