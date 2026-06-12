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Деловая газета "Взгляд"

Крылатые ракеты «Брамос» обеспечили стремительную победу в операции «Синдур»

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Amit Dave

Успешное применение сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» позволило в кратчайшие сроки завершить боевые действия и привело к резкому росту экспортных заказов на это оружие, заявил управляющий содиректор компании BrahMos Aerospace Александр Максичев.

Сверхзвуковое оружие сыграло ключевую роль в успехе операции "Синдур", сообщил Максичев на полях Международного военно-морского салона "Флот-2026", передает ТАСС.

"Ракета "Брамос" сыграла очень большую роль в успехе операции "Синдур", которая произошла год назад. В ходе этого короткого индийско-пакистанского конфликта было выпущено несколько ракет "Брамос" с самолета-носителя Су-30, и, как сообщают индийские источники, они все попали в назначенные цели. В результате этой операции эта война была в кратчайшие сроки завершена, и было подписано соответствующее соглашение", – сказал Максичев.

Содиректор компании подчеркнул, что военные высоко оценили эффективность комплекса в реальных боевых условиях. Он отметил, что успешное применение привело к появлению множества новых заказов и обращений к BrahMos Aerospace, что полностью подтверждает заявленные характеристики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удар индийских ракет BrahMos сорвал запланированное наступление Пакистана.

После успешного применения оружия в ходе операции "Синдур" интерес к его покупке выразили представители 15 государств.

Осенью прошлого года Индия и Индонезия завершили переговоры по экспорту этих сверхзвуковых крылатых ракет.

Дарья Григоренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Индонезия
Пакистан
Продукция
PJ-10 Brahmos
Су-30
Компании
BrahMos Aerospace
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