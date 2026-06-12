Названы сроки согласования «военного шенгена» в ЕС.

Euractiv: ЕС планирует согласовать «военный шенген» до июля

Страны Евросоюза намерены заключить соглашение о военной мобильности до конца июня, документ, подготовленный кипрской стороной, уже направлен главам государств для изучения.

Страны Евросоюза рассчитывают достичь договоренности по проекту "военного шенгена" до завершения председательства Кипра в Совете ЕС. Новый компромиссный вариант документа, подготовленный кипрской стороной, уже направлен в европейские столицы для изучения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Euractiv.

"Кипрское председательство стремится согласовать позицию Совета к концу июня, до того как шестимесячное председательство перейдет к Ирландии", – сообщает издание. Ожидается, что представители государств-членов ЕС рассмотрят обновленный проект соглашения в ближайшую пятницу.

Главным камнем преткновения в переговорах остается механизм экстренного реагирования EMERS. Европейские страны обсуждают возможность ограничения его применения лишь отдельными регионами континента. Согласно предыдущей версии документа, в кризисных ситуациях государства смогут частично сохранять национальные процедуры выдачи разрешений на транзит иностранных войск и вооружений по своей территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Еврокомиссия одобрила план по созданию "военного Шенгена". Для свободного перемещения войск европейские страны запланировали устранить бюрократические и таможенные барьеры.

Идею упрощения логистики вооружений между государствами без лишних формальностей ранее предложил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Тимур Шайдуллин