Войти
Lenta.ru

Алжирские Су-34 впервые показали на фото

147
0
0
Су-34Э
Су-34Э.
Источник изображения: topcor.ru

Бомбардировщики Су-34Э ВВС Алжира впервые показали на фото

Фронтовые бомбардировщики Су-34 Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира впервые показали на фото. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал Fighterbomber.

На двух снимках видны экспортные Су-34Э в камуфляже, который отличается от раскраски самолетов для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Также бомбардировщик на фото получил опознавательный знак ВВС Алжира.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение ВВС России в 2014 году. Двухместный самолет стал развитием платформы Су-27. В ходе специальной военной операции Су-34 активно применяют бомбы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Ранее в июне стало известно, что Су-34 ВКС России начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч». Изделие позволяет обнаруживать наземные и корабельные радары, а также радиолокационные станции самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Су-27
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 02:14
  • 0
Комментарий к "Появились кадры новой модификации истребителя с наибольшей в мире дальностью полета: каковы улучшения Су-34? (Military Watch Magazine, США)"
  • 12.06 00:46
  • 0
Комментарий к "Перечислено вооружение «телохранителя» российских Су-34"
  • 11.06 22:09
  • 16062
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.06 18:57
  • 2
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 11.06 13:56
  • 33
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 11.06 12:17
  • 1
В ходе конфликта России и Украины беспилотники вторгаются в соседние страны (The New York Times, США)
  • 11.06 10:46
  • 1
Украина автоматизировала перехват российских «Гераней»
  • 11.06 09:09
  • 1
Единый евроистребитель развалился до взлета
  • 11.06 06:36
  • 0
Комментарий к "Новые истребители Су-30СМ2 ВМФ России возглавили учения Балтийского флота по имитации атак на цели НАТО (Military Watch Magazine, США)"
  • 11.06 05:29
  • 0
Комментарии к "ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" проект НАПЛ "Амур 1650" с ВПУ и ВНЭУ" и "В России представили подлодку «Амур-1650»"
  • 11.06 00:32
  • 0
Комментарий к "«Ростех» рассказал об универсальности «Панциря-МЕ»"
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу
  • 10.06 12:28
  • 6
Пока власти тянут бесконечную резину с "Байкалом", в Омске создали "Русскую Арктику" - дешевле и надёжнее
  • 10.06 12:11
  • 2
Жидкостные 17-тонные ракеты Ghadr с БЧ в 1000 килограмм ударили по Израилю
  • 10.06 10:42
  • 1
В войска начали поступать комплекты нового обмундирования «Новатор»