Рано радовались. США поставили Польшу на паузу (Interia, Польша)

Генерал Ходжес: Пентагон не получил указаний по размещению новых сил в Польше

Радость поляков от того, что США отправят им дополнительные пять тысяч военных, оказалась преждевременной. Произошел сбой а линии Белый дом — Пентагон, заявил Interia генерал Бен Ходжес. По его словам, в Пентагоне никаких четких указаний относительно размещения новых сил в Польше пока не получили.

Лукаш Рогойш (Łukasz Rogojsz)

Интервью с бывшим командующим армии Соединенных Штатов в Европе генералом Беном Ходжесом (Ben Hodges)

Interia: Вы следили за скандалом по поводу прекращения ротации американских солдат в Польшу?

Генерал Бен Ходжес: Конечно, я в курсе дела.

— Теперь мы можем посмотреть на эту историю с некоторой временной дистанции. Она не велика, но все же какое-то время с тех пор прошло. Какие сегодня можно сделать выводы?

— Главный вывод заключается в том, что мы еще не знаем, чем все в конечном итоге закончится.

— Как же так? С обеих стороны Атлантики прозвучали заверения, что проблем больше нет, все в порядке.

— Недавно я разговаривал с высокопоставленными американскими чиновниками, которые хорошо информированы по этому вопросу, так вот они заявили, что еще не получили от Пентагона четких инструкций.

— А они не сказали, когда они их получат? Есть какие-то сроки?

— Они предполагают, что прежде, чем мы точно узнаем, что в итоге получится, пройдет еще несколько недель.

— Это вызывает некоторую тревогу. И выглядит немного несерьезно.

— Это ужасная ситуация. По многим причинам. Это подрывает доверие к администрации США наших польских союзников, командования американской армии в Европе, а также самих военных, которые готовились к этой миссии в течение нескольких месяцев. Некоторые из них уже успели прилететь в Польшу. Такое изменение планов — без какого-то кризиса или без высшей необходимости — это очень плохо, так дела не делаются.

— В связи с этим напрашивается вопрос: как же в таком важном деле приключилось такое дилетантство?

— На мой взгляд, это сочетание некомпетентности и нарушения нормальных, четких процессов принятия решений между Пентагоном, Белым домом и Госдепартаментом. Именно там такие вопросы должны решаться, а итогом их решения должен быть внятный и понятный сигнал нашим союзникам, а также остальному миру. Из всех наших союзников Польша отличается особой отвагой и готовностью вносить необходимые изменения, она делает все, что должна, чтобы отстаивать свои стратегические интересы. То, что такое произошло с Польшей, очень расстраивает.

— Я разговаривал с высокопоставленными представителями польского Министерства обороны, и они предположили, что... произошел какой-то сбой на линии Белый дом — Пентагон, произошло недопонимание. Переговоры в Вашингтоне с американской стороной эту версию подтвердили. Мол, Дональда Трампа неправильно поняли.

— Неправильно поняли? Кто неправильно понял?

— Пентагон и командующие американскими войсками в Европе.

— То есть собственный персонал? Что ж, это только подтверждает мой предыдущий тезис — мы имеем дело либо с некомпетентностью, либо с нарушением алгоритма принятия такого рода решений, которые находятся в компетенции кадров, отвечающих за вопросы национальной безопасности, именно они занимаются координацией контактов между Министерством обороны, Государственным департаментом и Овальным кабинетом. Хотя чему я удивляюсь, наш министр обороны больше занят видеороликами в социальных сетях и проявляет неуважение к нашим союзникам, что мы видели во время его недавнего выступления в Нормандии.

— Президент Трамп пообещал, что США направят в Польшу 5 тысяч военных. Как вы считаете, это серьезное заявление? Мы в Польше можем чувствовать себя спокойнее?

— Когда Президент Трамп бросается лозунгами о пяти тысячах военных, я не знаю, откуда эта цифра, поскольку не похоже, что она появилась в результате какого-то детального анализа. Однако это не меняет того факта, что решение о приостановке ротации 2-й бригадной боевой группы было ошибкой. Она обладает огромной огневой мощью, это самое мощное подразделение армии США. Возможно, в будущем в Польшу действительно направят 5 тысяч американских солдат — не исключено, что других специальностей и для реализации других задач — командирам нужно будет оперативно решить, как компенсировать утраченные боевые способности.

— То есть заявление президента не решает всех проблем.

— Мы не знаем закулисья всей этой ситуации. Я бы посоветовал две-три недели подождать конкретных результатов. В то же время приоритетом польского Министерства обороны должно быть поддержание адекватного уровня готовности собственных вооруженных сил и тесное сотрудничество с союзниками, в том числе американскими. Между Варшавой и Вашингтоном продолжается интенсивный диалог. (…)

— Мои собеседники из правительства и Президентского дворца после переговоров с администрацией Трампа признавались, что в результате всего этого переполоха впервые реально открылось окно возможностей для превращения американского военного присутствия в Польше из ротационного в постоянное. Кажется ли вам такой сценарий вероятным?

— Если при этой администрации это и должно где-нибудь произойти, то именно в Польше. Хотя нужно помнить, что подход команды Трампа к союзникам, особенно европейским, часто недальновиден и эмоционален, он не основан на какой-либо продуманной стратегии.

— То есть такая трансформация не имела бы стратегического и рационального обоснования?

— Наоборот. Преобразование командования 5-го корпуса, дислоцированного в Познани, в полноценный постоянный штаб было бы чрезвычайно полезным. Наличие командования на уровне корпуса позволило бы наращивать дополнительные элементы и обеспечило бы лучшее понимание польских реалий, а также специфики всего восточного фланга НАТО. Также было бы разумно на постоянной основе размещать логистические и вспомогательные подразделения.

— Путаница с прекращением ротации американских войск в Польшу также имеет свою темную сторону. Кремль смотрит, делает выводы, строит планы. Что он видит?

— Российская мечта всегда заключалась в том, чтобы оторвать Соединенные Штаты от Европы и расколоть НАТО и ЕС. Этой цели служат и российские операции в "серой зоне" — атаки беспилотников, акты саботажа и диверсии, попытки манипулирования результатами выборов или деятельность "теневого флота" на Балтике и Черном море (Генерал собрал в кучу все, что можно, и все бездоказательно. – Прим. ИноСМИ). Все это направлено на то, чтобы оказать давление на европейские правительства и общество, чтобы они перестали поддерживать Украину, и чтобы мы потеряли доверие друг к другу. Пока страны ЕС — как в индивидуальном порядке, так и коллективно — не начнут бить Россию по рукам, эти действия будут продолжаться. (…)

Для этого существует множество инструментов — от дипломатических, то есть закрытия консульств, до гражданских, например, приостановка выдачи туристических виз для простых россиян, и экономических, предполагающих постоянное ослабление российской экономики. Их нужно активно использовать.

Что бы Вы посоветовали Польше?

— Польша может многое сделать. Возьмем "теневой флот" на Балтике, который перевозит нефть и газ в Индию и Китай. Остановите это. Эти суда не застрахованы, как положено, не соответствуют стандартам безопасности, авария может произойти в любой момент. А страны НАТО и ЕС эти суда не трогают. (…)

— Я имел в виду скорее военные провокации, например, с использованием дронов.

— Готова ли Польша к атаке 600 беспилотников, а тем более баллистических ракет? Наверное, нет. Украина сталкивается с этим почти каждую ночь. Поэтому вы должны тренироваться —самостоятельно или вместе с соседями или другими странами НАТО. Постоянно тренируйтесь, чтобы в случае возникновения опасности уметь с ней справиться. Это мой совет — практиковаться, готовиться, анализировать различные варианты развития ситуации. (…)

— Вы говорите об этом как о чем-то само собой разумеющимся. Почему же тогда Европа уже четыре с половиной года никак не может прочертить "красные линии"?

— Потому что многим странам не хватает уверенности в себе. Это связано с их историческим опытом, а также с тем, что русские активно сеют смуту среди европейского населения — в странах Балтии, в Польше, в Германии и т.д. Налицо также определенная самоуспокоенность — люди не хотят, отказываться от комфортной жизни. Немцы все еще хотят ездить в отпуск на Майорку и хвастаться своими великолепными автомобилями. В Польше уровень жизни тоже особо не ухудшается. Никто не хочет им жертвовать. Поэтому требуется большое политическое мужество партийных лидеров и руководителей государств, чтобы объяснять людям, какова ставка в этой игре и на какие жертвы нужно идти, чтобы предотвратить конфликт. (…)

— Может быть, спокойный сон нам обеспечит французский ядерный зонтик? Париж хочет распространить его на своих европейских союзников, в том числе на Польшу. В последние месяцы об этом много говорится, особенно в контексте все более непредсказуемых действий Соединенных Штатов.

— Ядерное сдерживание необходимо, иначе Россия всегда будет нас шантажировать. Тем не менее, я считаю, что шансы на применение Россией ядерного оружия близки к нулю — они ничего бы от этого не выиграли бы. Польша — не Эстония, она не граничит непосредственно с основной частью континентальной России, поэтому никакой угрозы вторжения и необходимости защиты от агрессора с помощью ядерного арсенала нет.

— И все же ядерный шантаж постоянно присутствует в риторике Кремля.

— Это так. Россия все время применяет ядерные угрозы, потому что видит, как это действует на западных лидеров, которые начинают паниковать. (…)

— Американцы тоже паникуют. Многие из ваших аналитиков прямо говорили, что администрация Джо Байдена опасалась ядерной угрозы со стороны России и поэтому помогала Украине только так, чтобы она не проиграла, но не более того.

— Согласен, американские власти, как при нынешней, так и при предыдущей администрации, опасается, что Россия может применить ядерное оружие. На мой взгляд, этого не произойдет. Дело не в моральных принципах, а в чисто практических соображениях — они бы ничего этим не добились. (…)

Но это не меняет того факта, что у нас должен быть потенциал сдерживания, который для русских будет выглядеть достаточно убедительным. Дело не в том, что европейские страны должны иметь 5 тысяч ядерных боеголовок, чтобы противостоять российскому ядерному потенциалу. Достаточно, чтобы русские понимали — если они применят ядерное оружие, то Калининград или базы подводных лодок в Мурманске прекратят свое существование. Другое дело, что этого можно добиться и обычным оружием. Задача европейских лидеров — дать Кремлю понять: даже не думайте пугать нас ядерным оружием, в случае его применения вы заплатите гигантскую цену.

— Верит ли Кремль, что, когда наступит момент истины, французы, не колеблясь, нажмут атомную кнопку?

— Это ключевой вопрос. Наша задача — сделать все, чтобы они верили, что так оно и будет. Именно поэтому ядерный зонтик Франции и Великобритании может сыграть огромную роль в европейской безопасности. (…)

— В Европе есть всего две страны с ядерным арсеналом — Франция и Великобритания. Должны ли другие страны ЕС и НАТО думать на эту тему и прилагать усилия к наращиванию собственных возможностей в этой области?

— Это чрезвычайно дорогостоящая история. На содержание относительно скромного ядерного арсенала идет почти половина оборонного бюджета Великобритании. С практической точки зрения, "ядерный вектор развития" — не лучший путь. Это во-первых. Во-вторых, польского или немецкого ядерного арсенала никто не испугается. Эти страны даже не могут остановить "теневой флот" России, который свободно действует в Балтийском море. Они не способны бороться с российскими беспилотниками, нарушающими их воздушное пространство. Сначала нужно заняться более приземленными вопросами, найти ответы на действия России в "серой зоне". И только позже можно думать о том, чтобы потратить десятки, если не сотни, миллиардов евро на создание арсенала ядерного сдерживания.

— Через месяц, 7 и 8 июля, в Анкаре пройдет саммит НАТО. Уже сегодня возникают вопросы о надежности США как союзника по НАТО. Что бы вы ответили сомневающимся?

— Если партнеры и союзники сомневаются в нашем авторитете и обязательствах, это, безусловно, наносит ущерб нашим стратегическим интересам. Для Соединенных Штатов это плохо, поэтому задача номер один президента Трампа в Анкаре — акцентировать нашу приверженность Альянсу и соответствующим обязательствам. (…)

— На данный момент президент Трамп в интервью The Telegraph открыто называет НАТО "бумажным тигром", а министр Хегсет заявляет, что "это никакой не альянс". В Вашингтоне уже никто не скрывает, что нынешняя администрация рассматривает возможность выхода из НАТО.

— При моей жизни еще не было года, когда не предвещали смерть, распад или ослабление НАТО. НАТО — это единственная организация, единственный альянс, которого боится Кремль. Для этого она и создавалась. Вот почему Россия так жаждет ее распада, раскола ЕС и отказа Америки от Европы.

Коллективная оборона 32 стран Альянса — это потенциал, с которым Россия не имеет шансов конкурировать. Самый простой способ защитить и сохранить мир во всем мире — это показать, что мы, как НАТО, готовы действовать. Мы можем спорить друг с другом по поводу отдельных (…) вопросов, но мы не можем упускать из виду наши общие цели и ценности. (…)

— Вы уверены, что эта цель и эти ценности остаются общими? Вы уверены, что однажды мы не проснемся и не прочитаем в соцсети Truth Social, что президенту Трампу все надоело и Соединенные Штаты уходят из НАТО?

— Хорошая новость во всей этой ситуации заключается в том, что Конгресс прекрасно осознает не только глобальное значение НАТО, но и важность НАТО для самих Соединенных Штатов. Он только что приняли нормы, согласно которым ни один президент не может без согласия Конгресса в одностороннем порядке и единолично принять решение о выходе Соединенных Штатов из НАТО.

Даже республиканские конгрессмены и сенаторы делают все возможное, чтобы оказать давление на нынешнюю администрацию и получить гарантии того, что мы не откажемся от наших союзников и наших обязательств. Взять хотя бы разведку. Все мои друзья из ЦРУ прямо говорят: около 50% разведданных, которые мы используем и в которых нуждаемся, мы получаем от наших союзников. С нынешним хозяином Белого дома трудно оперировать такими словами, как "никогда" или "всегда", но я бы посоветовал вам смотреть на вещи в долгосрочной перспективе и не принимать серьезные решения, ориентируясь на посты и тренды в Truth Social.