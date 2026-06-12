Парламент Финляндии высказался в пользу закупки новых учебно-тренировочных самолетов

ЦАМТО, 11 июня. Парламент Финляндии призвал к замене устаревающих реактивных учебно-тренировочных самолетов Hawk, принятых на вооружение ВВС страны, начиная с 1980-х годов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в докладе "Потребности в развитии и ресурсах национальной обороны в 2030-х гг.", опубликованном 2 июня, рабочая группа по вопросам обороны парламента Финляндии заявила, что ВВС Финляндии должны снять с вооружения оставшиеся УТС Hawk и закупить современные учебно-тренировочные самолеты для подготовки пилотов боевых самолетов LIFT (Lead-in Fighter Trainer).

Как указано в докладе, необходимо начать закупку нового решения для подготовки пилотов на национальной территории в целях обеспечения качественной подготовки экипажей F-35 и замены имеющегося парка реактивных учебно-тренировочных самолетов Hawk.

Согласно данным Janes World Air Forces, на вооружении ВВС Финляндии имеется 8 закупленных новыми самолетов Hawk Mk.51, полученных с 1980 года, 7 закупленных новыми Hawk Mk.55A, полученных с 1993 года, и 15 самолетов Hawk Mk.66, приобретенных из наличия ВС Швейцарии (и впоследствии модернизированных компанией Patria) в 2011 году. Все 30 самолетов Hawk эксплуатируются Военно-воздушной академией для подготовки пилотов, а также национальной пилотажной группой Midnight Hawks.

Хотя официально программа закупок пока не инициирована, потенциальными кандидатами на поставку ВВС Финляндии самолетов в рамках программы LIFT являются консорциум Boeing/Saab с T-7A Red Hawk, группа Leonardo с M-346 Master, консорциум Lockheed Martin/Korean Aerospace Industries c T-50 Golden Eagle и компания Turkish Aerospace c Hurjet. В качестве альтернативы ВВС Финляндии могут отказаться от покупки новых самолетов и отправлять своих курсантов для обучения за границу.