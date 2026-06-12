ОСК представила экспортный корвет "Тигр" на МВМС "ФЛОТ-2026"

ЦАМТО, 11 июня. Один из самых современных кораблей российского флота – корвет "Тигр" проекта 20382 конструкторского бюро ОСК "Алмаз" – в экспортном варианте представлен на стенде Объединенной судостроительной корпорации на салоне МВМС "ФЛОТ-2026".

Корветы "Тигр" предназначены для ведения боевых действий против надводных, подводных и воздушных сил противника, боевого охранения корабельных группировок, поражения артиллерийским огнем береговых объектов и охраны территориальных вод.

Уникальная особенность корветов – при сравнительно небольшом водоизмещении (в отличие от, например, фрегатов) они имеют значимую огневую мощь, обеспечивая защиту прибрежных рубежей, формируют силы второго эшелона флота.

Состав вооружения корвета проекта 20382 "Тигр" формируется на основе потребностей заказчика. Для борьбы с надводными целями на "Тиграх" размещен противокорабельный ракетный комплекс, противолодочную оборону обеспечивают гидроакустический комплекс и торпедное оружие. Для нанесения удара по наземным целям есть возможность установить ракетный комплекс оперативно-тактического назначения.

Впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения предусмотрен противолодочный вертолет с постоянным базированием, а также необходимым комплексом авиационно-технических средств и запасом авиатоплива.

При этом для заказчика очевидны и экономические плюсы корветов: уменьшение водоизмещения существенно сокращает расходы на строительство и на эксплуатацию и открывает дополнительные возможности серийного создания новых кораблей на экспорт.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".