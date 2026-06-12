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Иран показал главные цели «Шахеда»

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Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters.

Иран показал уничтоженное «Шахедами» вооружение США

Иран показал самые дорогостоящие образцы вооружения армии США, которые были уничтожены дронами-камикадзе семейства Shahed («Шахед»). На изображение с главными целями беспилотников обратил внимание Telegram-канал Fighterbomber.

Иллюстрацию опубликовали в связи с поражением американского ударного вертолета AH-64 Apache. Вашингтон заявил, что вертолет уничтожили в момент, когда он патрулировал Ормузский пролив. «Возможно, гонялся за этим самым "Шахедом" и догонялся», — отметил канал.

Также дронами Shahed уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry на аэродроме. Помимо авиации, «Шахеды» вывели из строя радиолокационные станции (РЛС) AN/MPQ-65, AN/TPY-2 и AN/FPS-132. Последняя входит в американскую систему предупреждения о ракетном нападении. РЛС этого типа стоит более миллиарда долларов.

Ранее в июне Telegram-канал ImpNavigator писал, что американский вертолет могли сбить управляемым «Шахедом» с оптико-электронной системой наведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
AH-64
AN/MPQ-65
AN/TPY-2
E-3
Проекты
БПЛА
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