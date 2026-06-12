Республика Корея намерена приобрести в США комплекты наведения JDAM

ЦАМТО, 11 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) комплектов высокоточного наведения JDAM (Joint Direct Attack Munition).

Полная стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 106 млн. долл.

Правительство Республики Корея обратилось к властям США с запросом о возможности закупки 708 хвостовых комплектов наведения KMU-557 Joint Direct Attack Munition (JDAM) и 58 хвостовых комплектов наведения KMU-572 JDAM.

Запрос также включает оборудование для поддержки вооружений, предоставление услуг инженерной, технической и логистической поддержки правительством США и подрядчиком, другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку усилит обороноспособность крупного союзника в Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа комплектов высокоточного наведения JDAM расширит возможности ВС Республики Корея по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет расширения возможностей самообороны и обеспечения унификации с ВС США. При этом ВС Республики Корея не испытают затруднений при принятии оборудования на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Boeing.