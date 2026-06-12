ОСК представила на "ФЛОТ-2026" проект боевого надводного корабля проекта 2160

ЦАМТО, 11 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2026" патрульный корабль проекта 22160, разработанный Северным проектно-конструкторским бюро ОСК.

Это первый российский корабль, который спроектирован с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле монтируется на стадии строительства и не меняется в течение всей службы. Зарезервированы площади и объемы, которые в ходе ремонта или модернизации можно использовать для размещения дополнительного вооружения.

Кроме того, имеются специальные места под съемные модули различного назначения, которые в процессе эксплуатации можно менять в зависимости от решаемых задач. Габариты модулей специально подобраны под размеры стандартных морских контейнеров. Таким образом, патрульный корабль проекта 22160 имеет большой модернизационный потенциал после его дооснащения необходимыми средствами в особый период и может выполнять функции легкого корвета.

Корабль отличается высокой мореходностью, малой заметностью и возможностью базирования вертолета или беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Экспортно-ориентированный вариант корабля обладает рядом преимуществ перед иностранными конкурентами и имеет мощное универсальное вооружение, высокую мореходность, возможность приема на борт и обслуживания вертолета или БЛА при относительно небольшой стоимости.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".