В Португалии ведется разработка тактического самолета ВТА LUS-222

ЦАМТО, 11 июня. Власти Португалии реализуют программу разработки тактического самолета военно-транспортной авиации LUS-222. Завершение защиты рабочего проекта (Critical Design Review) самолета ожидается в ближайшее время.

Как сообщил в интервью Jane's Defence Weekly представитель Центра инжиниринга и разработок (Centre of Engineering and Product Development – CEiiA), завершить данный этап проекта планируется до конца 2026 года.

Двухдвигательный турбовинтовой LUS-222 разрабатывается созданным в сентябре 2024 года ВВС Португалии, CEiiA и национальной компанией Geosat консорциумом CTI-Aeroespacial.

Два опытных образца LUS-222 планируется собрать на линии, которая будет создана на муниципальном аэродроме Понте-де-Сор португальской компанией EEA Aircraft and Maintenance. Сборку первого прототипа планируется завершить в 2028 году. Его летные испытания начнутся в 2029 году. К серийному производству LUS-222 планируется приступить в 2030 году после завершения сертификации.

LUS-222 планируется применять в гражданской и военной сфере и выпускать в нескольких конфигурациях. Так, в составе Вооруженных сил он будет обеспечивать перевозку войск и грузов, медицинскую эвакуацию, десантирование, поддержку поисково-спасательных операций.

Разрабатывая и производя самолет LUS-222, власти Португалии рассчитывают усилить национальную оборонную и авиационную промышленность.

Разработка самолета является частью второго рабочего пакета программы Aero.Next Portugal, финансируемого за счет временного инструмента финансирования NextGenerationEU Европейского союза. Разработчики уже выбрали несколько поставщиков, и ведут переговоры с другими потенциальными подрядчиками. Так, бразильская компания Akaer Engenharia поставит фюзеляж, крыло в сборе, а также горизонтальное и вертикальное оперение.

LUS-222 будет представлять собой двухдвигательный высокоплан с неубирающимся трехстоечным шасси. Заявленная длина самолета – 17,5 м, размах крыла – 29,74 м, максимальная взлетная масса – 8618 кг. Он будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PT6A-65, четырехлопастными композитными винтами, сможет развивать крейсерскую скорость 370 км/ч. Дальность полета составит 2100 км. Самолет получит "стеклянную" кабину, сможет транспортировать максимальную полезную нагрузку 2700 кг, включая 19 человек личного состава или до трех контейнеров LD3. LUS-222 разработан для взлета и посадки с коротких и грунтовых взлетно-посадочных полос. Для реконфигурации самолета требуется менее трех часов.

Хотя командование ВВС Португалии пока не включило закупку легкого транспортного самолета в дорожную карту модернизации Forca Aerea 5.3, она может быть добавлена на более позднем этапе с целью постепенной замены или дополнения 12 самолетов C-295M.