ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" проект сверхмалой подводной лодки "Тритон-2"

ЦАМТО, 11 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2026" сверхмалую универсальную подводную лодку типа "Тритон-2" разработки конструкторского бюро ОСК "Малахит".

Сверхмалая подводная лодка (СМПЛ) предназначена для доставки водолазов и их оборудования в районы выполнения подводно-технических работ. Она может использоваться в пилотируемом или роботизированном варианте для решения различных задач.

"Тритон-2" способен транспортировать экипаж из шести человек со снаряжением на расстояние до 50 миль от мест базирования без задействования кораблей и судов обеспечения. В проекте предусмотрена стационарная дыхательная система, которая работает в комплексе с индивидуальными дыхательными аппаратами находящихся на борту легководолазов. Для входа и выхода боевых пловцов в верхней части кабины сверхмалой подводной лодки размещаются сдвижные люки-фонари из органического стекла.

"Тритон-2" подходит для технического обслуживания подводных сооружений и коммуникаций, осмотра протяженных объектов и обследования прилегающей к ним акватории, мобильного развертывания поисковых работ и спасения утраченного оборудования или грузов. Перед применением сверхмалая подводная лодка может храниться на грунте под водой до 10 суток.

Предельная глубина погружения "Тритона-2" составляет 40 м, автономность – около 12 часов.

Помимо этого, возможна реконфигурация проекта в подводное средство для научно-исследовательских работ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".