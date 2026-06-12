"Верфь братьев Нобель" ищет зарубежных заказчиков

Концерн "Калашников" ведет переговоры по сотрудничеству рыбинского судостроительного предприятия "Верфь братьев Нобель" с Индией и странами Латинской Америки. Об этом в беседе с ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2026" рассказал представитель концерна.

"Все объекты строительства на "Верфи братьев Нобель" идут для внутреннего рынка. Сейчас мы прорабатываем различные варианты сотрудничества с Индией и с рядом стран Латинской Америки, направляем свои предложения, проводим переговоры", – сказал он.

Верфь братьев Нобель "Калашников"

ООО "Верфь Братьев Нобель" – структурное подразделение судостроительного кластера концерна "Калашников". Производственные мощности предприятия позволяют строить морские и речные суда дедвейтом до 8000 тонн, длиной до 140 метров, шириной до 17 метров и спусковым весом до 2700 тонн.

Военно-морской салон "Флот-2026" проходит с 10 по 14 июня на площадке Конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте. Он объединяет представителей ВМФ и госструктур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. На выставке работают более 20 зарубежных делегаций.