В Самаре спустили на воду первый пассажирский катамаран типа "Соммерс-L"

В среду, 10 июня, на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот" в Самаре спустили на воду головной пассажирский катамаран проекта 04790 "Соммерс-L", получивший наименование "Сириус Альфа".

Катамаран "Сириус Альфа" строится по заказу "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) в рамках госпрограммы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта.

Катамаран проекта 04790 "Соммерс-L" "Нефтефлот"

Суда проекта 04790 предназначены для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в прибрежных морских районах России. При строительстве катамарана применена смешанная конструкция: корпус выполнен из судостроительной стали, а надстройка – из алюминиевых сплавов.

Как сообщил гендиректор компании "Нефтефлот" Вадим Голованов, уже в июле планируется спустить на воду второй катамаран типа "Соммерс-L", названный "Сириус Бета".

Длина судов проекта 04790 составляет 38 метров, ширина – 9,5 метра. Силовая установка – 2×405 кВт. Пассажировместимость – 300 человек.